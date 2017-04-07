ОСАГО стирают с бумаги

Источник: РИА "Новости"

Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил Минфину совместно с МВД провести два изменения в системе ОСАГО — законодательно оформить отмену обязанности водителя возить с собой распечатку ранее купленного электронного полиса и проработать вопрос полного перевода договоров ОСАГО в электронный вид. На исполнение первого поручения отведен месяц, для второго сроки не указаны. Представитель господина Шувалова подтвердил «Ъ», что поручения даны, и заявил, что «нововведения помогут облегчить жизнь водителям и уменьшить количество документов, которые необходимо возить с собой». «Мы переходим на электронные услуги для граждан, и странно продолжать требовать от водителей бумажного подтверждения одной из них», — объяснил он «Ъ».

Видео Мошенники раскачали рынок ОСАГО

Страховщики с 1 октября только потратились на новые бумажные полисы с усиленной защитой, их цвет поменялся с зеленого на розовый и мошенники не успели еще достоверно их подделать, гордятся на рынке. Причина замены бланков — борьба с мошенничеством: рынок подделок составлял, по разным оценкам, от 1 млн до 3 млн из 40 млн полисов. С 1 января 2017 года страховщики обязаны продавать и электронные полисы ОСАГО. По оценке президента Российского союза автостраховщиков (РСА) Игоря Юргенса, на электронные полисы приходится 10% всех продаж, с 1 января по 31 марта заключено 760 тыс. договоров ОСАГО в электронном виде.



Сами страховщики жалуются, что электронные продажи популярны в убыточных для ОСАГО регионах. Лидируют по продажам е-ОСАГО Краснодарский край, Волгоградская, Ростовская области, где максимальна и доля судебных выплат «автоюристам». Впрочем, популярность е-ОСАГО в таких регионах вызвана как раз дефицитом бумажных полисов.



«Отказ от бумажной версии ОСАГО потребует изменения Гражданского кодекса, — говорит замглавы департамента финансовой политики Минфина Вера Балакирева.— По ГК отношения страховщика и клиента оформляются письменно».

Глава РСА уверяет, что для многих категорий водителей бумажный полис и психологически предпочтительнее.

«С другой стороны, мы видим опыт Армении, где все полисы исключительно электронные, для относительно небольшой территории это, безусловно, благо. Для более обширной — это тема детальной проработки, в том числе и увязанная с возможностью проверки наличия полиса через камеры фиксации нарушений», — считает Игорь Юргенс. Кроме того, около 300 тыс. агентов, работающих на рынке ОСАГО, могут остаться не у дел, а страховщики — лишиться кросс-продаж.



В компаниях более категоричны в оценке идеи правительства. «Отказ от бумажных полисов ОСАГО повысит риск мошенничества, — опасается замглавы “РЕСО-Гарантии” Игорь Иванов.— В е-ОСАГО оно уже приобретает угрожающие масштабы. Конечные потери автовладельцев от этого станут известны в момент урегулирования убытков — когда страховщик откажется платить по мошенническому полису». «Ставить эксперименты на тяжелобольном сегменте ОСАГО — это риск добить его окончательно», — категоричен господин Иванов.

Глава «Росгосстраха» Дмитрий Маркаров говорит, что идея правительства в принципе «позитивная», вопрос только в верификации — и тех, кто продает полисы, и тех, кто их покупает.