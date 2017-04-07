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02:42 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

ОСАГО стирают с бумаги

Как стало известно «Ъ», первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил Минфину проработать вопрос полного перевода полисов ОСАГО из бумажного вида в электронный. В Белом доме ожидают, что отказ от бумаги в ОСАГО уменьшит количество документов, которые водителям надо возить с собой. Страховщики опасаются, что замена полисов на электронные повысит риски мошенничества и лишит работы 300 тыс. страховых агентов.

Источник: РИА "Новости"

Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил Минфину совместно с МВД провести два изменения в системе ОСАГО — законодательно оформить отмену обязанности водителя возить с собой распечатку ранее купленного электронного полиса и проработать вопрос полного перевода договоров ОСАГО в электронный вид. На исполнение первого поручения отведен месяц, для второго сроки не указаны.

Представитель господина Шувалова подтвердил «Ъ», что поручения даны, и заявил, что «нововведения помогут облегчить жизнь водителям и уменьшить количество документов, которые необходимо возить с собой». «Мы переходим на электронные услуги для граждан, и странно продолжать требовать от водителей бумажного подтверждения одной из них», — объяснил он «Ъ».

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Мошенники раскачали рынок ОСАГО

Страховщики с 1 октября только потратились на новые бумажные полисы с усиленной защитой, их цвет поменялся с зеленого на розовый и мошенники не успели еще достоверно их подделать, гордятся на рынке. Причина замены бланков — борьба с мошенничеством: рынок подделок составлял, по разным оценкам, от 1 млн до 3 млн из 40 млн полисов. С 1 января 2017 года страховщики обязаны продавать и электронные полисы ОСАГО. По оценке президента Российского союза автостраховщиков (РСА) Игоря Юргенса, на электронные полисы приходится 10% всех продаж, с 1 января по 31 марта заключено 760 тыс. договоров ОСАГО в электронном виде.

Сами страховщики жалуются, что электронные продажи популярны в убыточных для ОСАГО регионах. Лидируют по продажам е-ОСАГО Краснодарский край, Волгоградская, Ростовская области, где максимальна и доля судебных выплат «автоюристам». Впрочем, популярность е-ОСАГО в таких регионах вызвана как раз дефицитом бумажных полисов.

«Отказ от бумажной версии ОСАГО потребует изменения Гражданского кодекса, — говорит замглавы департамента финансовой политики Минфина Вера Балакирева.— По ГК отношения страховщика и клиента оформляются письменно».

Глава РСА уверяет, что для многих категорий водителей бумажный полис и психологически предпочтительнее.

«С другой стороны, мы видим опыт Армении, где все полисы исключительно электронные, для относительно небольшой территории это, безусловно, благо. Для более обширной — это тема детальной проработки, в том числе и увязанная с возможностью проверки наличия полиса через камеры фиксации нарушений», — считает Игорь Юргенс. Кроме того, около 300 тыс. агентов, работающих на рынке ОСАГО, могут остаться не у дел, а страховщики — лишиться кросс-продаж.

В компаниях более категоричны в оценке идеи правительства. «Отказ от бумажных полисов ОСАГО повысит риск мошенничества, — опасается замглавы “РЕСО-Гарантии” Игорь Иванов.— В е-ОСАГО оно уже приобретает угрожающие масштабы. Конечные потери автовладельцев от этого станут известны в момент урегулирования убытков — когда страховщик откажется платить по мошенническому полису». «Ставить эксперименты на тяжелобольном сегменте ОСАГО — это риск добить его окончательно», — категоричен господин Иванов.

Глава «Росгосстраха» Дмитрий Маркаров говорит, что идея правительства в принципе «позитивная», вопрос только в верификации — и тех, кто продает полисы, и тех, кто их покупает.

«Мошенничество — ключевая тема в отказе от бумаги в ОСАГО, — говорит он, добавляя: — Кроме того, следует настроить систему контроля таким образом, чтобы у автомобилиста не возникло трудностей при проверке электронного полиса».

Отмена бумажной версии ОСАГО означает, что инспекторы ДПС будут проверять страховки по базе данных. В Москве и Московской области почти все инспекторы уже используют специальные планшеты, но в регионах оснащение ДПС гораздо хуже. «А водителя это совершенно не должно волновать, — говорит президент Московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.— Если инспектор не может проверить — пусть отпускает». По его словам, в РФ постепенно сокращается список документов, необходимых водителям: «в 2012 году убрали доверенность, теперь очередь пришла и за ОСАГО».

Как рассказывает аналитик агентства Content Review Сергей Половников, несколько лет назад государство обязало сотовых операторов «большой тройки» обеспечить связью федеральные дороги, и это было сделано. Но на региональных дорогах ситуация гораздо хуже — есть зоны, где связи нет вообще, особенно за Уралом. «Можно было бы обеспечить патрули офлайн-версией базы данных, которая бы актуализировалась бы при доступе в интернет. Но водители все равно будут возить с собой бумажную распечатку полиса “на всякий случай” — как пассажиры возят распечатки электронных билетов на самолет», — говорит он.

Татьяна Гришина, Иван Буранов

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