ОСАГО стирают с бумаги
Как стало известно «Ъ», первый
Как стало известно «Ъ», первый
Первый
Представитель господина Шувалова подтвердил «Ъ», что поручения даны, и заявил, что «нововведения помогут облегчить жизнь водителям и уменьшить количество документов, которые необходимо возить с собой». «Мы переходим на электронные услуги для граждан, и странно продолжать требовать от водителей бумажного подтверждения одной из них», — объяснил он «Ъ».
Страховщики с 1 октября только потратились на новые бумажные полисы с усиленной защитой, их цвет поменялся с зеленого на розовый и мошенники не успели еще достоверно их подделать, гордятся на рынке. Причина замены бланков — борьба с мошенничеством: рынок подделок составлял, по разным оценкам, от 1 млн до 3 млн из 40 млн полисов. С 1 января 2017 года страховщики обязаны продавать и электронные полисы ОСАГО. По оценке президента Российского союза автостраховщиков (РСА) Игоря Юргенса, на электронные полисы приходится 10% всех продаж, с 1 января по 31 марта заключено 760 тыс. договоров ОСАГО в электронном виде.
Сами страховщики жалуются, что электронные продажи популярны в убыточных для ОСАГО регионах. Лидируют по продажам
«Отказ от бумажной версии ОСАГО потребует изменения Гражданского кодекса, — говорит замглавы департамента финансовой политики Минфина Вера Балакирева.— По ГК отношения страховщика и клиента оформляются письменно».
«С другой стороны, мы видим опыт Армении, где все полисы исключительно электронные, для относительно небольшой территории это, безусловно, благо. Для более обширной — это тема детальной проработки, в том числе и увязанная с возможностью проверки наличия полиса через камеры фиксации нарушений», — считает Игорь Юргенс. Кроме того, около 300 тыс. агентов, работающих на рынке ОСАГО, могут остаться не у дел, а страховщики — лишиться
В компаниях более категоричны в оценке идеи правительства. «Отказ от бумажных полисов ОСАГО повысит риск мошенничества, — опасается замглавы “РЕСО-Гарантии” Игорь Иванов.— В
«Мошенничество — ключевая тема в отказе от бумаги в ОСАГО, — говорит он, добавляя: — Кроме того, следует настроить систему контроля таким образом, чтобы у автомобилиста не возникло трудностей при проверке электронного полиса».
Отмена бумажной версии ОСАГО означает, что инспекторы ДПС будут проверять страховки по базе данных. В Москве и Московской области почти все инспекторы уже используют специальные планшеты, но в регионах оснащение ДПС гораздо хуже. «А водителя это совершенно не должно волновать, — говорит президент Московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.— Если инспектор не может проверить — пусть отпускает». По его словам, в РФ постепенно сокращается список документов, необходимых водителям: «в 2012 году убрали доверенность, теперь очередь пришла и за ОСАГО».
Как рассказывает аналитик агентства Content Review Сергей Половников, несколько лет назад государство обязало сотовых операторов «большой тройки» обеспечить связью федеральные дороги, и это было сделано. Но на региональных дорогах ситуация гораздо хуже — есть зоны, где связи нет вообще, особенно за Уралом. «Можно было бы обеспечить патрули
Татьяна Гришина, Иван Буранов