Субъектам ДФО сбалансируют бюджеты на 280 млрд рублей

Субъекты Дальневосточного федерального округа получат свыше 280 млрд рублей на обеспечение бюджетной сбалансированности. Указанный объём средств, а это лишь 12,3% от общего финансирования, заложен в так называемом дальневосточном разделе государственной программы «Развитие федеральных отношений и создание условий для эффективного управления региональными и муниципальными финансами», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Начиная с 2017 года и заканчивая 2019 годом, регионы Дальнего Востока получат 280,6 млрд рублей из федеральной казны в качестве дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности, а также на бюджетные кредиты.

«Здесь также предусмотрены гранты регионам, которые достигли наилучших экономических показателей. Указанные средства распределят во второй половине 2017 года», — прокомментировал замглавы минвостокразвития РФ Артур Ниязметов.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках первого Восточного экономического форума, который состоялся в сентябре 2015 года во Владивостоке, президент России Владимир Путин поручил обеспечить мероприятиям социально-экономического развития Дальнего Востока приоритетный характер. В ноябре 2016 года был утверждён новый механизм привлечения ресурсов в регионы ДФО — в 27 госпрограммах выделили дальневосточные разделы.

Накануне, 6 апреля, стало известно, что 7 из 9 регионов Дальнего Востока также получат средства из федеральной казны на строительство и развитие дорожной системы. Финансирование в размере 10 млрд рублей получили 49 регионов страны, на дальневосточные пришлось свыше 1,1 млрд рублей. Больше всего денег получит республика Якутия. При этом в списке не оказалось ни Приморья, ни соседнего Хабаровского края.