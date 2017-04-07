Субъектам ДФО сбалансируют бюджеты на 280 млрд рублей
Дотации регионам расписали на несколько лет.
Дотации регионам расписали на несколько лет.
Субъекты Дальневосточного федерального округа получат свыше 280 млрд рублей на обеспечение бюджетной сбалансированности. Указанный объём средств, а это лишь 12,3% от общего финансирования, заложен в так называемом дальневосточном разделе государственной программы «Развитие федеральных отношений и создание условий для эффективного управления региональными и муниципальными финансами», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Начиная с 2017 года и заканчивая 2019 годом, регионы Дальнего Востока получат 280,6 млрд рублей из федеральной казны в качестве дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности, а также на бюджетные кредиты.
«Здесь также предусмотрены гранты регионам, которые достигли наилучших экономических показателей. Указанные средства распределят во второй половине 2017 года», — прокомментировал замглавы минвостокразвития РФ Артур Ниязметов.
Как сообщало ИА REGNUM, в рамках первого Восточного экономического форума, который состоялся в сентябре 2015 года во Владивостоке, президент России Владимир Путин поручил обеспечить мероприятиям
Накануне, 6 апреля, стало известно, что 7 из 9 регионов Дальнего Востока также получат средства из федеральной казны на строительство и развитие дорожной системы. Финансирование в размере 10 млрд рублей получили 49 регионов страны, на дальневосточные пришлось свыше 1,1 млрд рублей. Больше всего денег получит республика Якутия. При этом в списке не оказалось ни Приморья, ни соседнего Хабаровского края.