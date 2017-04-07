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04:39 (мск), источник: ДЕЙТА

Роспотребнадзор проверит Фреш 25 по факту обнаружения мыши в салате

Роспотребнадзор проверит филиал супермаркета «Фреш 25» в районе Снеговой Пади по жалобе жительницы Владивостока, обнаружившей грызуна в листьях салата, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

«Вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования в отношении юридического лица — общества с ограниченной ответственностью “Торговая сеть”, осуществляющего деятельность по сдаче в аренду торговых площадей в супермаркете “Фреш 25”, расположенном в торговом центре “Снеговая падь” по адресу ул. Анны Щетининой, 21 и индивидуального предпринимателя Осипенко Е. А, осуществляющего деятельность в сфере розничной торговли в отделе по реализации плодоовощной продукции в вышеуказанном супемаркете», — говорится в ответе Роспотребнадзора на запрос ИА «Дейта».

Сотрудники учреждения осмотрят торговые помещения, вещи и документы. Специалисты произведут отбор смывов и проведут анализ на предмет соответствия требованиям. О результатах проверки будет сообщено позднее.

Напомним, жительница Владивостока 26 марта обнаружила мертвую мышь в упаковке листового салата, купленного в одном из магазинов сети супермаркетов «Фреш25». С жалобой женщина обратилась в дирекцию торговой сети.

Позднее супермаркет «Фреш25» на своем официальном аккаунте в Instagram опубликовал пост, в котором компания извинилась за дохлую мышь в листьях салата и пригласила ставшую «жертвой мертвого грызуна» покупательницу на производственную экскурсию.

Василий Кучин.

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