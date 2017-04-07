Крупный китайский инвестор заинтересовался строительством нового речного вокзала в центре Хабаровска

Краевое предприятие «Хабаровскводтранс» ведет переговоры с потенциальным инвестором из Китая, который рассматривает возможность вложить деньги в строительство нового здания речного вокзала в краевой столице. Возвести комплекс планируют на месте действующего речного вокзала, расположенного на Уссурийском бульваре, сообщает портал «Губерния».

«Мы нашли инвестора, который готов сотрудничать с нами. Это крупный инвестор, он несет большие затраты. Он сейчас строит речной грузовой порт в Фуюане и согласен также взаимодействовать в вопросах развития Большого Уссурийского острова», -рассказал директор АО «Хабаровскводтранс» Сергей Тивков.

По его словам, нынешнее здание вокзала давно требует реконструкции, а то и сноса. Сейчас в двухэтажной постройке соседствуют администрация порта, кабинеты органов пограничного контроля, кассовый зал и офис туристической компании. Рядом расположены неприглядные павильоны турфирм, занимающихся продажей путевок в Фуюань. Как уточнил директор «Хабаровскводтранса», вагончики стоят на территории, которая принадлежит муниципалитету.

«[Павильоны] стоят и позорят здесь все, раскиданы по всей площади. То вагончики ставят, а теперь еще и карусель. Это что такое? Это международный пункт пропуска, куда к нам приезжают гости из-за рубежа. Вот они смотрят на все это безобразие. Собрали бы они все свои организации в туристический городок, поставили бы лавочки для туристов», — говорит Сергей Тивков.

Сейчас рассматривается два возможных сценария. Первый — реконструировать существующее здание вокзала и построить стеклянную галерею, по которой туристы могли бы попасть в пункт пропуска. Второй вариант — более предпочтительный — возвести новое многофункциональное здание с гостиницами, офисами, кафе, туристическими центрами и новыми причалами.

«Сегодня наша задача — договориться с инвестором по поводу инвестпроекта. А это мы сможем сделать только тогда, когда выделят земельный участок, когда мы узнаем объем капитальных вложений. Тогда уже можно будет говорить, что план готов и мы вышли на проектирование», — уточнил директор АО «Хабаровскводтранс».