ВСРП опровергло информацию Минимущества ИО о незаконных постройках у пристани «Ракета»
Спорные объекты инфраструктуры на Иркутском водохранилище находились на земельных участках еще с 70-х годов прошлого века.
Спорные объекты инфраструктуры на Иркутском водохранилище находились на земельных участках еще с 70-х годов прошлого века.
ПАО «Восточно-Сибирское речное пароходство» заявило, что информация, распространенная Минимуществом Иркутской области о самовольном строительстве сооружений в период с 2011 по 2013 год причалов не соответствует действительности. Все объекты инфраструктуры, находящиеся на спорных земельных участках на берегу Иркутского водохранилища и задействованные ВСРП в хозяйственной деятельности находились там еще с 70-х годов прошлого века. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Напомним,
«Информация, распространенная министерством о самовольном строительстве ВСРП в период с 2011 по 2013 год причалов не соответствует действительности. Все объекты инфраструктуры, находящиеся на спорных земельных участках и задействованные “ВСРП” в хозяйственной деятельности, находились там еще с 70-х годов прошлого века», — сообщила руководитель отдела по связям с общественностью ГК «Истлэнд» Дарья Фатина.
Также представитель ВСРП отметила, что производство (судоремонт, обслуживание, отстой судов и другое) осуществляется в акватории водного объекта. ВСРП необходима только организация подхода (подъезда) к причалам, вокруг которых и сосредоточены работы. Пристань «Ракета» и близлежащая к ней акватория для этого не приспособлены, по глубинам,
ВСРП узнало о совершенных нарушениях из расторгнутых договоров аренды и градостроительных регламентов, определяющих виды разрешенного использования земельных участков. В действительности, за всю историю арендных отношений, никаких претензий относительно порядка землепользования, а также размещения на территории земельных участков
«Недоумение вызывает подчеркнутое игнорирование обращений ПАО “ВСРП” направленных в адрес министерства и председателя правительства Иркутской области с предложением по организации встреч, направленных на поиск путей урегулирования сложившейся ситуации. Ведь кроме экономических сложностей ПАО “ВСРП”, действия Минимущества приведут к невосполнимому ущербу развитию водного транспорта и туризма на озере Байкал. Кроме туризма, пострадают жители отдаленных населенных пунктов, а также организации, традиционно использующие водный транспорт в период навигации», — говорится в сообщении от ГК «Истлэнд».
В ПАО «ВСРП» уже поступают многочисленные вопросы от жителей поселка «Большие коты», работников и гостей базы отдыха «Байкальские Дюны», а также сотрудников
Справка: поселок «Большие коты» расположен на западном берегу Байкала в 16 км к