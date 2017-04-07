ВСРП опровергло информацию Минимущества ИО о незаконных постройках у пристани «Ракета»

ПАО «Восточно-Сибирское речное пароходство» заявило, что информация, распространенная Минимуществом Иркутской области о самовольном строительстве сооружений в период с 2011 по 2013 год причалов не соответствует действительности. Все объекты инфраструктуры, находящиеся на спорных земельных участках на берегу Иркутского водохранилища и задействованные ВСРП в хозяйственной деятельности находились там еще с 70-х годов прошлого века. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГК’Истлэнд.

Напомним, Восточно-Сибирское речное пароходство сообщило о прекращении пассажирских перевозок с пристанью «Ракета», ссылаясь на разрыв договора аренды земельного участка с министерством. Это произошло в связи с судебным иском от министерства о сносе самовольных построек ВСРП и передаче в ведение области земельных участков. В соответствии с генеральным планом Иркутска земельный участок расположен в зоне, предназначенной для отдыха, туризма, зоне планируемого размещения набережной.

«Информация, распространенная министерством о самовольном строительстве ВСРП в период с 2011 по 2013 год причалов не соответствует действительности. Все объекты инфраструктуры, находящиеся на спорных земельных участках и задействованные “ВСРП” в хозяйственной деятельности, находились там еще с 70-х годов прошлого века», — сообщила руководитель отдела по связям с общественностью ГК «Истлэнд» Дарья Фатина.

Также представитель ВСРП отметила, что производство (судоремонт, обслуживание, отстой судов и другое) осуществляется в акватории водного объекта. ВСРП необходима только организация подхода (подъезда) к причалам, вокруг которых и сосредоточены работы. Пристань «Ракета» и близлежащая к ней акватория для этого не приспособлены, по глубинам, ветро-волновому режиму и прочими существующими ограничениями. Именно ограничение подхода к причалам и акватории, реализуемое министерством, и ставит крест на возможности организации пассажирских перевозок с пристани «Ракета».

ВСРП узнало о совершенных нарушениях из расторгнутых договоров аренды и градостроительных регламентов, определяющих виды разрешенного использования земельных участков. В действительности, за всю историю арендных отношений, никаких претензий относительно порядка землепользования, а также размещения на территории земельных участков каких-либо строений и сооружений, в адрес ВСРП не поступало.

«Недоумение вызывает подчеркнутое игнорирование обращений ПАО “ВСРП” направленных в адрес министерства и председателя правительства Иркутской области с предложением по организации встреч, направленных на поиск путей урегулирования сложившейся ситуации. Ведь кроме экономических сложностей ПАО “ВСРП”, действия Минимущества приведут к невосполнимому ущербу развитию водного транспорта и туризма на озере Байкал. Кроме туризма, пострадают жители отдаленных населенных пунктов, а также организации, традиционно использующие водный транспорт в период навигации», — говорится в сообщении от ГК «Истлэнд».

В ПАО «ВСРП» уже поступают многочисленные вопросы от жителей поселка «Большие коты», работников и гостей базы отдыха «Байкальские Дюны», а также сотрудников научно-исследовательского института биологии ИГУ.