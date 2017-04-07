Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Любовный треугольник: Климова, Антипенко и Носик в новом сериале
На Донбассе убит российский киноактер Исманов
Представитель сенатора, умершего в бане, назвал причину смерти
Пять простых фокусов, которые удивят ребенка
В моду вошла седина, но необычная (фото)
Груз ценный, но тяжелый: как посадить носорога в самолет?Оказывается, носорогов нельзя перевозить на самолете в спящем состоянии
8 имен, которые почти одинаково звучат во всем мире
Астрономия вернется в школьную программу с сентября
Выдачу бесплатной земли на Курилах приостановили
Власти Москвы не планируют сносить девятиэтажки
Колонна из 1000 автобусов с призывниками едет на восток ДНР – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Яна Рудковская вышла в свет в необычном мини-платье (фото)
В моду вошел шробинг: что это такое (фото)
Синди Кроуфорд удивила фанатов неидеальной фигурой - СМИ
СМИ: жена Николаева резко ответила своим критикам
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
10Уйгурская проблема Китая
9В тени стены
9Индуистский Новый год
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
06:10 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

ВСРП опровергло информацию Минимущества ИО о незаконных постройках у пристани «Ракета»

Спорные объекты инфраструктуры на Иркутском водохранилище находились на земельных участках еще с 70-х годов прошлого века.

Источник: IrkutskMedia.ru

ПАО «Восточно-Сибирское речное пароходство» заявило, что информация, распространенная Минимуществом Иркутской области о самовольном строительстве сооружений в период с 2011 по 2013 год причалов не соответствует действительности. Все объекты инфраструктуры, находящиеся на спорных земельных участках на берегу Иркутского водохранилища и задействованные ВСРП в хозяйственной деятельности находились там еще с 70-х годов прошлого века. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГК’Истлэнд.

Напомним, Восточно-Сибирское речное пароходство сообщило о прекращении пассажирских перевозок с пристанью «Ракета», ссылаясь на разрыв договора аренды земельного участка с министерством. Это произошло в связи с судебным иском от министерства о сносе самовольных построек ВСРП и передаче в ведение области земельных участков. В соответствии с генеральным планом Иркутска земельный участок расположен в зоне, предназначенной для отдыха, туризма, зоне планируемого размещения набережной.

«Информация, распространенная министерством о самовольном строительстве ВСРП в период с 2011 по 2013 год причалов не соответствует действительности. Все объекты инфраструктуры, находящиеся на спорных земельных участках и задействованные “ВСРП” в хозяйственной деятельности, находились там еще с 70-х годов прошлого века», — сообщила руководитель отдела по связям с общественностью ГК «Истлэнд» Дарья Фатина.

Также представитель ВСРП отметила, что производство (судоремонт, обслуживание, отстой судов и другое) осуществляется в акватории водного объекта. ВСРП необходима только организация подхода (подъезда) к причалам, вокруг которых и сосредоточены работы. Пристань «Ракета» и близлежащая к ней акватория для этого не приспособлены, по глубинам, ветро-волновому режиму и прочими существующими ограничениями. Именно ограничение подхода к причалам и акватории, реализуемое министерством, и ставит крест на возможности организации пассажирских перевозок с пристани «Ракета».

ВСРП узнало о совершенных нарушениях из расторгнутых договоров аренды и градостроительных регламентов, определяющих виды разрешенного использования земельных участков. В действительности, за всю историю арендных отношений, никаких претензий относительно порядка землепользования, а также размещения на территории земельных участков каких-либо строений и сооружений, в адрес ВСРП не поступало.

«Недоумение вызывает подчеркнутое игнорирование обращений ПАО “ВСРП” направленных в адрес министерства и председателя правительства Иркутской области с предложением по организации встреч, направленных на поиск путей урегулирования сложившейся ситуации. Ведь кроме экономических сложностей ПАО “ВСРП”, действия Минимущества приведут к невосполнимому ущербу развитию водного транспорта и туризма на озере Байкал. Кроме туризма, пострадают жители отдаленных населенных пунктов, а также организации, традиционно использующие водный транспорт в период навигации», — говорится в сообщении от ГК «Истлэнд».

В ПАО «ВСРП» уже поступают многочисленные вопросы от жителей поселка «Большие коты», работников и гостей базы отдыха «Байкальские Дюны», а также сотрудников научно-исследовательского института биологии ИГУ.

Справка: поселок «Большие коты» расположен на западном берегу Байкала в 16 км к северо-востоку от пристани поселка Листвянка. В Больших Котах находится байкальская биологическая станция научно-исследовательского института биологии ИГУ. На биостанции есть «Музей Байкаловедения» и аквариум, в четырех км к востоку от «Больших Котов» расположен живописный утес Скрипер — маршрут к этой скале вдоль побережья Байкала пользуется популярностью у туристов и отдыхающих.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Скоро в кино: ТОП-10 самых ожидаемых фильмов апреля от ИА IrkutskMedia
США атаковали военную базу в Сирии ракетами Tomahawk
Хиллари Клинтон призвала Трампа вывести из строя ВВС Сирии
Киев отверг требование отменить санкции против российских банков
МИД России официально назвал Западный Иерусалим столицей Израиля
Полисы ОСАГО переведут из бумажного вида в электронный
РФ предложила ввести эмбарго против подконтрольных ИГ территорий
Актриса из «Секса в большом городе» стала послом доброй воли ООН
Спорт
Команда Тарханова — в финале Кубка России «Урал» переиграл на своем поле казанский «Рубин» и впервые в своей истории вышел в финал Кубка России
Авто
Skoda назвала российские цены на Kodiaq Сначала в Россию будут поставляться автомобили чешской сборки, в начале 2018 года в салоны поступят внедорожники локального производства
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
С огоньком: 20 главных рыжих актрис Триумф Эммы Стоун на «Оскаре 2017» не оставил никаких сомнений в том, что актрисы с рыжими волосами — на гребне волны. Вспоминаем самых успешных, востребованных и привлекательных из них
Недвижимость
Эксперты рассказали о дешевых дачах в Подмосковье
Выдачу бесплатной земли на Курилах приостановили
В России за год разорились более 3 тысяч застройщиков
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Астрономия вернется в школьную программу с сентября Астрономия вводится в школьную программу уже в 2017 году. 
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь