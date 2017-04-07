Представлен проект реконструкции ул. Семафорной в Красноярске

Красноярские архитекторы представили проект реконструкции ул. Семафорной, которая считается самой длинной магистралью города. Предложения специалистов опубликованы на сайте «Проектной мастерской А2».

Архитектор Борис Шаталов рассказал, что инициатива заняться разработкой проекта поступила от главы Красноярска Эдхама Акбулатова. Градоначальник предложил местным бюро поучаствовать в программе реконструкции улиц к Универсиаде-2019.

Проектировщики разбили ул. Семафорную на две составляющие — «городская улица» и «дорога в городе». Обе части отличаются друг от друга наличием общественной застройки и интенсивностью пешеходных потоков. «Дорога в городе» также выделяется большой территорией под промышленную застройку (склады, АЗС, помещения технического обслуживания).

Основная задача архитекторов при планировке — сделать улицу комфортной, безопасной, зеленой и без барьеров. Для этого вся магистраль разбита на 15 частей, на каждую из которых разработан свой макет. Архитекторы рассматривают возможность запуска по ул. Семафорной общественного транспорта и обеспечение шумоизоляции за счет ландшафта.

Напомним, жители Красноярска попросили власти восстановить виадук через железнодорожные пути на ул. Семафорной, разрушенный в 2014 году. Однако надземного перехода нет в предлагаемом плане архитекторов.