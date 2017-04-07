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06:55 (мск), источник: СуперОмск

В конце апреля на омские дороги начнут наносить разметку

В текущем году планируется нанести дорожную разметку на более 50 тыс. кв. м.

Города направит на эти цели минимум 9,5 миллионов рублей. В первую очередь будет наноситься «зебра». Прежде всего, она появится на нерегулируемых пешеходных переходах по проспекту Карла Маркса, улицам 70 лет Октября, Иртышской набережной.

«В ночное время температура и влажность воздуха пока еще не соответствуют техническим условиям применения специальной краски: горизонтальную дорожную разметку следует выполнять только на сухой поверхности дорожного покрытия при ее температуре не ниже +15°С и относительной влажности воздуха не более 85%. Для обеспечения надлежащего качества дорожной разметки работы по ее нанесению будут выполняться в дневное время», — пояснил начальник отдела организации и безопасности дорожного движения департамента транспорта мэрии Александр Данилко.

Одновременно с нанесением разметки будут выполняться работы по подготовке города к проведению праздничных мероприятий, посвященных 1 Мая и Дню Победы.

Также до конца мая в рамках муниципального контракта на выполнение данных работ предприятием-победителем электронного аукциона будет наноситься разметка по основным городским магистралям: улицам Маршала Жукова, Масленникова, Енисейской, Ленина, 70 лет Октября, Интернациональной, Гагарина, Фрунзе, Булатова и другим.

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