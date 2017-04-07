Демонтированные на ул. 9 Мая павильоны возвращаются на свои места

В Красноярске продолжают сносить незаконно установленные временные сооружения. Однако горожане жалуются, что спустя какое-то время после демонтажа ларьки появляются на прежних местах снова.

Пару месяцев назад в районе ул. 9 Мая демонтировали несколько десятков временных сооружений. О торговых точках до недавнего времени напоминали лишь разбитые стекла и детали конструкций. Но два дня назад павильон появился снова. По словам местных жителей, место выбрали наобум и перегородили весь обзор водителям.

За этот год в Красноярске нашли 414 самовольных объектов, но демонтировали пока 107. На снос одного павильона администрация в среднем тратит 10 тыс. рублей. Вернуть эти деньги удается не всегда, поскольку трудно найти хозяев. За незаконное размещение временного сооружения владельцу грозит штраф.

При этом в мэрии говорят, что демонтаж идет по плану — в апреле с городских улиц увезут еще 49 объектов. Но предприниматели придумали, как не потерять свой бизнес: павильоны сначала увозят, а спустя несколько дней вновь привозят и ставят на несколько метров ближе к многоэтажкам. На придомовой территории действуют другие правила.

«Если они целиком размещены на придомовой территории, тут уже мы этот вопрос обращаем к управляющей компании, для того чтобы они вместе с собственниками дома принимали какие-то меры. То есть уже в установленном порядке принимали решение о том, имеет он там право находиться либо должен быть демонтирован», — говорит начальник отдела размещения временных сооружений Сергей Дейс.

Некоторые бизнесмены заключают договоры с управляющей компанией и легально ставят свои ларьки. Сколько таких павильонов появится во дворах, зависит от желания самих жителей.