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08:24 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Минтранс вновь отложил выбор инвестора для четвертого моста в Новосибирске

Конкурс был объявлен 30 июня 2016 года.

Очередные изменения внесены в документацию конкурса на право заключения концессионного соглашения о строительстве четвертого моста через Обь в Новосибирске. Как следует из документов тендера, сроки предоставления конкурсных предложений от заявившихся претендентов перенесены на 8 июня 2017 года. Также изменилась дата рассмотрения и оценки предложений комиссией — 5 июля.

Напомним, что конкурс был объявлен 30 июня 2016 года и на участие в нем поступило 3 заявки: от ООО «Северо-восточная магистраль», ООО «Сибирская концессионная компания» и ООО «Новосибирская концессионная компания». Планируемый объем инвестиций по проекту составляет 49,6 млрд. руб., 20,2 млрд. руб. из них — инвестиции концессионера.

До сих пор неизвестно, получит ли область деньги от Росавтодора, чтобы покрыть основные затраты на строительство переправы. Новосибирский мост претендует на грант вместе с дорожными обходами Хабаровска и Перми. Ранее в региональном правительстве заявляли, что если сумма гранта окажется меньше 20 млрд рублей, то область выходит из проекта.

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