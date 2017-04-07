Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Брэд Питт и Роберт Паттинсон на премьере в Голливуде
На Донбассе убит российский киноактер Исманов
СМИ: появилась новая версия о взрыве в метро Петербурга
Когда чистота вредна для детей: мнение педиатра
Племянник Хиллари Клинтон прославился из-за внешности (фото)
Груз ценный, но тяжелый: как посадить носорога в самолет?Оказывается, носорогов нельзя перевозить на самолете в спящем состоянии
8 имен, которые почти одинаково звучат во всем мире
Названы неожиданные последствия приема антибиотиков в детстве
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
ДНР направляет 1000 автобусов с бойцами на Саур-Могилу – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Яна Рудковская вышла в свет в необычном мини-платье (фото)
В моду вошел шробинг: что это такое (фото)
Синди Кроуфорд удивила фанатов неидеальной фигурой - СМИ
СМИ: жена Николаева резко ответила своим критикам
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
10Уйгурская проблема Китая
9В тени стены
08:19 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На Среднем Урале расселено 196 тысяч «квадратов» аварийного жилья

В остатке — еще 92 тысячи квадратных метров.

Источник: УралИнформБюро

Программа переселения из ветхого и аварийного жилья в Свердловской области идет в соответствии с утвержденным графиком. Об этом 6 апреля на встрече с министром строительства РФ Михаилом Менем сообщил глава Среднего Урала Евгений Куйвашев, сообщили «Уралинформбюро» в областном департаменте информационной политики.

«На данный момент расселено уже более 196 тысяч квадратных метров жилья, признанного аварийными до 1 января 2012 года. Осталось расселить еще 92 тысячи квадратных метров», — рассказал он.

Губернатор поручил руководителям профильных министерств вместе с главами городов провести подготовительную работу, чтобы быть готовыми к старту следующего этапа программы — переселению свердловчан из домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года.

При этом анализ ситуации показал, что при продолжении программы в Свердловской области предстоит расселить еще более 18 тысяч человек и 350 тысяч квадратных метров ветхого и аварийного жилья.

«Мы успешно выполняем задачу по строительству качественного и комфортного жилья для свердловчан взамен аварийного, выдерживая все сроки и графики. При этом мы работаем над тем, чтобы все процедуры были прозрачны для населения, доступны для общественного контроля», — подчеркнул Евгений Куйвашев.

Следует отметить, что вопрос продления программы переселения граждан из аварийного жилфонда в августе 2016 года обсуждался главой региона и председателем комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павлом Крашенинниковым с председателем общественного совета Минстроя РФ Сергеем Степашиным. Последний отметил высокие темпы выполнения этой программы в Свердловской области и необходимость сохранения стратегии, выработанной за время ее реализации.

По мнению зампреда комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергея Бидонько, рабочая встреча Куйвашева с министром строительства позволит скоординировать действия органов власти региона для успешного завершения программы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Екатеринбурге сгорело здание площадью 450 "квадратов"
США атаковали военную базу в Сирии ракетами Tomahawk
Хиллари Клинтон призвала Трампа вывести из строя ВВС Сирии
Киев отверг требование отменить санкции против российских банков
МИД России официально назвал Западный Иерусалим столицей Израиля
Полисы ОСАГО переведут из бумажного вида в электронный
РФ предложила ввести эмбарго против подконтрольных ИГ территорий
Актриса из «Секса в большом городе» стала послом доброй воли ООН
Спорт
Команда Тарханова — в финале Кубка России «Урал» переиграл на своем поле казанский «Рубин» и впервые в своей истории вышел в финал Кубка России
Авто
Skoda назвала российские цены на Kodiaq Сначала в Россию будут поставляться автомобили чешской сборки, в начале 2018 года в салоны поступят внедорожники локального производства
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
С огоньком: 20 главных рыжих актрис Триумф Эммы Стоун на «Оскаре 2017» не оставил никаких сомнений в том, что актрисы с рыжими волосами — на гребне волны. Вспоминаем самых успешных, востребованных и привлекательных из них
Недвижимость
Сколько стоят доступные квартиры в новостройках Петербурга
На аукционе в Петербурге продадут тысячи машино-мест
Зюганов и Миронов предложили сносить хрущевки по всей стране
Петербург закупит квартиры нуждающимся
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Названы неожиданные последствия приема антибиотиков в детстве Одно из последствий приема антибиотика в раннем возрасте – агрессивное поведение.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь