На Среднем Урале расселено 196 тысяч «квадратов» аварийного жилья

Программа переселения из ветхого и аварийного жилья в Свердловской области идет в соответствии с утвержденным графиком. Об этом 6 апреля на встрече с министром строительства РФ Михаилом Менем сообщил глава Среднего Урала Евгений Куйвашев, сообщили «Уралинформбюро» в областном департаменте информационной политики.

«На данный момент расселено уже более 196 тысяч квадратных метров жилья, признанного аварийными до 1 января 2012 года. Осталось расселить еще 92 тысячи квадратных метров», — рассказал он.

Губернатор поручил руководителям профильных министерств вместе с главами городов провести подготовительную работу, чтобы быть готовыми к старту следующего этапа программы — переселению свердловчан из домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года.

При этом анализ ситуации показал, что при продолжении программы в Свердловской области предстоит расселить еще более 18 тысяч человек и 350 тысяч квадратных метров ветхого и аварийного жилья.

«Мы успешно выполняем задачу по строительству качественного и комфортного жилья для свердловчан взамен аварийного, выдерживая все сроки и графики. При этом мы работаем над тем, чтобы все процедуры были прозрачны для населения, доступны для общественного контроля», — подчеркнул Евгений Куйвашев.

Следует отметить, что вопрос продления программы переселения граждан из аварийного жилфонда в августе 2016 года обсуждался главой региона и председателем комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павлом Крашенинниковым с председателем общественного совета Минстроя РФ Сергеем Степашиным. Последний отметил высокие темпы выполнения этой программы в Свердловской области и необходимость сохранения стратегии, выработанной за время ее реализации.

По мнению зампреда комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергея Бидонько, рабочая встреча Куйвашева с министром строительства позволит скоординировать действия органов власти региона для успешного завершения программы.