Регион прибавит в зелени

В Год экологии лесной фонд Челябинской области пополнится новыми зелеными насаждениями. Планируется высадить более 12 миллионов сеянцев деревьев, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу главного управления лесами региона.

В 2017 году лесовосстановительные мероприятия в регионе охватят площадь 3,7 тысячи гектаров, что на 910 гектаров больше аналогичного показателя прошлого года. Искусственное лесовосстановление (посадка лесных культур) запланировано на площади 2190 гектаров, из которых на 1690 га работы будут выполнять арендаторы лесных участков. Содействие естественному лесовосстановлению — на площади 1,5 тысячи га.

По словам заместителя начальника главного управления лесами Челябинской области Александра Барановского, высаживать будут в основном хвойные породы деревьев, которые являются наиболее ценными.