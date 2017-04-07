Пять городов Омской области планируют благоустроить на 2 млн рублей
Муниципалитеты заявились на участие в проекте «Формирование комфортной городской среды».
Муниципалитеты заявились на участие в проекте «Формирование комфортной городской среды».
Такие малые города региона, как Тара, Называевск, Исилькуль, Тюкалинск и Калачинск претендуют на получение субсидий для благоустройства парков, сообщили в областном Минстрое, принимавшем заявки от муниципальных образований численностью населения менее 250 тысяч человек.
— Сейчас комиссия проверяет документы на соответствие требованиям, установленным региональной программой. Результаты конкурса будут объявлены на следующей неделе. После этого победители приступят к общественным обсуждениям, в которых предполагается активное участие местных жителей. Это обязательное условие.
На реализацию программы будет направлено 2 млн рублей, из которых 1,6 млн рублей — федеральные средства, 400 тысяч — областные. Еще не менее 4% должен софинансировать муниципалитет, прошедший отбор. Далее, не позднее 1 июня нужно будет выбрать парк, который планируется благоустроить, и определить перечень работ, а к 1 июля — утвердить