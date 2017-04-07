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08:06 (мск), источник: Om1.ru

Пять городов Омской области планируют благоустроить на 2 млн рублей

Муниципалитеты заявились на участие в проекте «Формирование комфортной городской среды».

Источник: РИА "Новости"

Такие малые города региона, как Тара, Называевск, Исилькуль, Тюкалинск и Калачинск претендуют на получение субсидий для благоустройства парков, сообщили в областном Минстрое, принимавшем заявки от муниципальных образований численностью населения менее 250 тысяч человек.

Пресс-служба министерства строительства и ЖКК Омской области:

 — Сейчас комиссия проверяет документы на соответствие требованиям, установленным региональной программой. Результаты конкурса будут объявлены на следующей неделе. После этого победители приступят к общественным обсуждениям, в которых предполагается активное участие местных жителей. Это обязательное условие.

На реализацию программы будет направлено 2 млн рублей, из которых 1,6 млн рублей — федеральные средства, 400 тысяч — областные. Еще не менее 4% должен софинансировать муниципалитет, прошедший отбор. Далее, не позднее 1 июня нужно будет выбрать парк, который планируется благоустроить, и определить перечень работ, а к 1 июля — утвердить дизайн-проекты. До 1 октября областные власти рекомендуют завершить все работы, чтобы не переносить их на следующий год.

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