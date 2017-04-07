Пять городов Омской области планируют благоустроить на 2 млн рублей

Такие малые города региона, как Тара, Называевск, Исилькуль, Тюкалинск и Калачинск претендуют на получение субсидий для благоустройства парков, сообщили в областном Минстрое, принимавшем заявки от муниципальных образований численностью населения менее 250 тысяч человек.

Пресс-служба министерства строительства и ЖКК Омской области:

— Сейчас комиссия проверяет документы на соответствие требованиям, установленным региональной программой. Результаты конкурса будут объявлены на следующей неделе. После этого победители приступят к общественным обсуждениям, в которых предполагается активное участие местных жителей. Это обязательное условие.