В Уфе реконструируют фасад УППО
Ремонтные работы проходят в Октябрьском районе города.
Ремонтные работы проходят в Октябрьском районе города.
В ближайшее время полностью реконструируют фасад Уфимского приборостроительного производственного объединения, который находится в Октябрьском районе города, — сообщили в
Ремонтные работы проходят со стороны улицы 50 лет СССР: строители утепляют стены и делают облицовку керамогранитными плитами. Рабочие уже сделали гидроизоляцию подвала, заделали трещины в наружных стенах, а также появились новые оконные блоки.
УППО — старейший завод города, работает с 1956 года. Здесь выпускают системы автоматического управления летательными аппаратами, бортовые вычислительные комплексы, изделия