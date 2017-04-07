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08:38 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе реконструируют фасад УППО

Ремонтные работы проходят в Октябрьском районе города.

В ближайшее время полностью реконструируют фасад Уфимского приборостроительного производственного объединения, который находится в Октябрьском районе города, — сообщили в пресс-службе уфимской мэрии.

Ремонтные работы проходят со стороны улицы 50 лет СССР: строители утепляют стены и делают облицовку керамогранитными плитами. Рабочие уже сделали гидроизоляцию подвала, заделали трещины в наружных стенах, а также появились новые оконные блоки.

УППО — старейший завод города, работает с 1956 года. Здесь выпускают системы автоматического управления летательными аппаратами, бортовые вычислительные комплексы, изделия производственно-технического назначения.

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