В Уфе реконструируют фасад УППО

В ближайшее время полностью реконструируют фасад Уфимского приборостроительного производственного объединения, который находится в Октябрьском районе города, — сообщили в пресс-службе уфимской мэрии.

Ремонтные работы проходят со стороны улицы 50 лет СССР: строители утепляют стены и делают облицовку керамогранитными плитами. Рабочие уже сделали гидроизоляцию подвала, заделали трещины в наружных стенах, а также появились новые оконные блоки.