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08:54 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Нацбанк укрепил гривну к доллару

На четверг официальный курс доллара был установлен НБУ на уровне 2715,70 гривны за 100 долларов, а в пятницу — 2710,03 гривны. Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2890,52 гривны за 100 евро, российского рубля — 4,80 гривны за 10 рублей.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на пятницу на уровне 2710,03 гривны за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

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Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2890,52 гривны за 100 евро, российского рубля — 4,80 гривны за 10 рублей.

На 6 апреля официальные курсы валют были установлены НБУ на уровне: 2715,70 гривны за 100 долларов, 2899,83 гривны за 100 евро; 4,86 гривны за 10 рублей.

Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — «ПриватБанк».

В среду Международный валютный фонд начал перечислять Украине очередной транш кредита в размере 1 млрд долларов, а накануне в свободном доступе появился текст Меморандума о сотрудничестве между Украиной и МВФ, в котором содержится перечень условий. Из 14 требований, шесть являются новыми, а восемь были перенесены из старого плана из-за их невыполнения в срок. В том числе, речь идет о пенсионной реформе, рынке земли и расширении полномочий НАБУ.

Накануне министр финансов Александр Данилюк сообщил, что транш кредита МВФ укрепит гривну.

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