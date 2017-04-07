Новосибирская область вошла в топ-5 по количеству банкротов-физлиц
Ранее НСО долгое время возглавляла рейтинг банкротств, теперь же в лидерах оказались столичные регионы, рассказали аналитики.
Ранее НСО долгое время возглавляла рейтинг банкротств, теперь же в лидерах оказались столичные регионы, рассказали аналитики.
Новосибирская область вошла в топ-5 по количество
К концу марта 2017 года было зарегистрировано 28 488 банкротов среди граждан, что на 2322 дела больше, чем в прошлом месяце. Каждый день в России становится на 74 банкрота больше.
Новосибирская область выбыла из лидерства по количеству
Москва и Московская область занимают первое и второе место (2113 и 1594). Тройку лидеров замыкает
В 2016 году было подано 883 заявления о банкротстве физических лиц.453 человека признаны банкротами. 382 дела закончились реализацией имущества. Чаще всего причиной обращения за банкротством становится наличие множества потребительских кредитов, при этом 70% должников не имеют имущества для реализации.