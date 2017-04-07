Власти Перми предлагают нормировать плотность застройки

В «Правила землепользования и застройки» предлагается внести понятие коэффициента плотности застройки, которое определяется как отношение жилых площадей многоквартирного дома к площади земельного участка, отведенного под строительство данного дома.

Пока городские власти ориентируются на коэффициент 2,0. Это значит, что на участке площадью 10 тыс. кв. метров можно будет построить 20 тыс. кв. метров недвижимости. Таким образом можно будет сократить дефицит общественного пространства возле новостроек, упорядочить застройку города и улучшить условия проживания горожан.

«Участники рыка предполагают, что при уменьшении коэффициента придется уменьшать дома. Нет, дома можно строить такие же, а вот участки под них должны стать больше», — уточнил господин Ярославцев.

Публичные слушания по данному вопросу стартовали 9 марта и продлятся до 10 апреля. После этого администрация города проведет круглый стол с участием всех заинтересованных сторон, включая девелоперов и экспертов. Сформированный по итогам обсуждения вариант документа планируется вынести на утверждение гордумы в июне этого года. До вступления новых правил в силу будет установлен переходный период.

«Думаю, что этот период нужен. Есть несколько вариантов от самого простого — установить конкретный срок, когда норма начнет работать, до самого жесткого, когда действие нормы не будет охватывать только те проекты, которые уже прошли экспертизу», — уточнил чиновник.