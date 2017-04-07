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09:34 (мск), источник: АиФ Прикамье

Жители трёх районов Перми останутся без воды

Плановые отключения пройдут 7 и 8 апреля.

Жители трёх районов в Перми будут сидеть без воды. Как сообщает Call-центр Перми, плановые отключения водоснабжения пройдут 7 и 8 апреля.

7 апреля с 10 до 17 часов запланировано отключение водоснабжения в домах по: ул. Луначарского, 131, 132, 133, 134, 135. Работы будет проводить завод им. Дзержинского.

В этот же день с 10 до 19 часов запланировано отключение водоснабжения в домах по ул. Гайдара, 10а, 12; Крупской, 71,69/1,69/2. Работы будет проводить ООО «Новогор-Прикамье».

8 апреля с 9 до 19 часов воду отключат в домах по ул. Загарьинская, 6 (школа); ул. Коломенская, 22 (д/с). Работы будет проводить школа № 81.

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