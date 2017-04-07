Единые стандарты вывесок на фасадах зданий решено не вводить

В горсовете отказались вносить на сессию вопрос о единых стандартах для вывесок на фасадах зданий Красноярска. Парламентарии раскритиковали документ за сжатые сроки реализации.

Действующими правилами благоустройства вопросы получения разрешения на размещение вывесок, а также их демонтажа, в городе не урегулированы. Между тем, отмечают в мэрии, анализ существующей ситуации наружного информационного оформления показывает, что бесконтрольное размещение вывесок нарушает внешний архитектурный облик сложившейся застройки города, в том числе его исторической части.

Предлагается разделить все информационные конструкции на таблички, учрежденческие доски и вывески. Информационным табличкам и учрежденским доскам будут определены размеры и места размещения, кроме того, в согласовании данные виды конструкций нуждаться не будут. Остальные конструкции будут отнесены к понятию «вывески», для размещения которых необходимо будет пройти паспортизацию. При этом введение паспортизации не отразится на фирменном дизайне информационных конструкций. В частности, требования к внешнему виду вывесок не будут касаться элементов визуальной идентификации бренда (логотипа и фирменных цветов).

6 апреля на заседании комиссии городского совета депутаты отклонили законопроект мэрии. По их словам, в частности, законопроект не проходил антикоррупционную экспертизу. Также мэрия не дала понять, как будет действовать механизм работы по смене вывесок, и кто будет собирать штрафы. Депутаты пришли к выводу, что бизнесмены не успеют заменить «неправильные» вывески к 1 сентября.

«Все прекрасно, единообразный стиль вывесок чудесно “впишется” в облик города, такой путь уже прошли московские предприниматели. Только в регионально-провинциальном контексте все эти нововведения выглядят несколько иначе. Срок, который дается предпринимателям для того, чтобы поменять вывески просто мизерный. По замыслу администрации, 1 сентября уже все должно быть по-новому. Во-первых, поменять вывеску, может для кого-то это секрет, весьма недешево. Средних размеров рекламная конструкция, с объемными буквами и подсветкой обходится около 130−140 тысяч рублей. Во-вторых, даже если все массово ринутся менять вывески, то физически предприятия, которые предоставляют такие услуги, не справятся со свалившимся объемом», — написал депутат Константин Сенченко на своей странице в соцсети Facebook.

В мэрии пока не называют сроки исправления документа и когда они снова подадут документ на рассмотрение. Теперь горсовет сможет рассмотреть его повторно, только если он будет заново внесен главой города.