Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Воспитаннику Димы Билана прочат победу на «Евровидении»
На Донбассе убит российский киноактер Исманов
СМИ узнали о безденежной продаже «дочки» Сбербанка на Украине
Пять простых фокусов, которые удивят ребенка
Кейт Миддлтон и принц перестали выходить в свет вместе
Груз ценный, но тяжелый: как посадить носорога в самолет?Оказывается, носорогов нельзя перевозить на самолете в спящем состоянии
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
Пять простых фокусов, которые удивят ребенка
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
Колонна из 1000 автобусов с призывниками едет на восток ДНР – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Яна Рудковская вышла в свет в необычном мини-платье (фото)
В моду вошел шробинг: что это такое (фото)
Синди Кроуфорд удивила фанатов неидеальной фигурой - СМИ
СМИ: жена Николаева резко ответила своим критикам
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
10Уйгурская проблема Китая
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
10:07 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Единые стандарты вывесок на фасадах зданий решено не вводить

Парламентарии раскритиковали документ за сжатые сроки реализации.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В горсовете отказались вносить на сессию вопрос о единых стандартах для вывесок на фасадах зданий Красноярска. Парламентарии раскритиковали документ за сжатые сроки реализации.

Действующими правилами благоустройства вопросы получения разрешения на размещение вывесок, а также их демонтажа, в городе не урегулированы. Между тем, отмечают в мэрии, анализ существующей ситуации наружного информационного оформления показывает, что бесконтрольное размещение вывесок нарушает внешний архитектурный облик сложившейся застройки города, в том числе его исторической части.

Предлагается разделить все информационные конструкции на таблички, учрежденческие доски и вывески. Информационным табличкам и учрежденским доскам будут определены размеры и места размещения, кроме того, в согласовании данные виды конструкций нуждаться не будут. Остальные конструкции будут отнесены к понятию «вывески», для размещения которых необходимо будет пройти паспортизацию. При этом введение паспортизации не отразится на фирменном дизайне информационных конструкций. В частности, требования к внешнему виду вывесок не будут касаться элементов визуальной идентификации бренда (логотипа и фирменных цветов).

6 апреля на заседании комиссии городского совета депутаты отклонили законопроект мэрии. По их словам, в частности, законопроект не проходил антикоррупционную экспертизу. Также мэрия не дала понять, как будет действовать механизм работы по смене вывесок, и кто будет собирать штрафы. Депутаты пришли к выводу, что бизнесмены не успеют заменить «неправильные» вывески к 1 сентября.

«Все прекрасно, единообразный стиль вывесок чудесно “впишется” в облик города, такой путь уже прошли московские предприниматели. Только в регионально-провинциальном контексте все эти нововведения выглядят несколько иначе. Срок, который дается предпринимателям для того, чтобы поменять вывески просто мизерный. По замыслу администрации, 1 сентября уже все должно быть по-новому. Во-первых, поменять вывеску, может для кого-то это секрет, весьма недешево. Средних размеров рекламная конструкция, с объемными буквами и подсветкой обходится около 130−140 тысяч рублей. Во-вторых, даже если все массово ринутся менять вывески, то физически предприятия, которые предоставляют такие услуги, не справятся со свалившимся объемом», — написал депутат Константин Сенченко на своей странице в соцсети Facebook.

В мэрии пока не называют сроки исправления документа и когда они снова подадут документ на рассмотрение. Теперь горсовет сможет рассмотреть его повторно, только если он будет заново внесен главой города.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Красноярске официально появился Сквер геологов
США атаковали военную базу в Сирии ракетами Tomahawk
Песков рассказал о реакции Путина на удар США по Сирии
Киев отверг требование отменить санкции против российских банков
МИД России официально назвал Западный Иерусалим столицей Израиля
Полисы ОСАГО переведут из бумажного вида в электронный
РФ предложила ввести эмбарго против подконтрольных ИГ территорий
Актриса из «Секса в большом городе» стала послом доброй воли ООН
Спорт
Команда Тарханова — в финале Кубка России «Урал» переиграл на своем поле казанский «Рубин» и впервые в своей истории вышел в финал Кубка России
Авто
Skoda назвала российские цены на Kodiaq Сначала в Россию будут поставляться автомобили чешской сборки, в начале 2018 года в салоны поступят внедорожники локального производства
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
С огоньком: 20 главных рыжих актрис Триумф Эммы Стоун на «Оскаре 2017» не оставил никаких сомнений в том, что актрисы с рыжими волосами — на гребне волны. Вспоминаем самых успешных, востребованных и привлекательных из них
Недвижимость
Сантехников обяжут работать по ночам
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
В Москве построят много съемного государственного жилья
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Названы неожиданные последствия приема антибиотиков в детстве Одно из последствий приема антибиотика в раннем возрасте – агрессивное поведение.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь