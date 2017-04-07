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09:29 (мск), источник: Nakanune.ru

На Эльмаше в Екатеринбурге снесли незаконную закусочную с тандыром

На Эльмаше в Екатеринбурге разобрали незаконно возведенную закусочную на улице Старых Большевиков. Работала служба судебных приставов.

Как сообщили Накануне.RU в УФФСП по Свердловской области, прилегающая к остановке «Краснофлотцев» закусочная с тандыром (печь-жаровня для приготовления разнообразной пищи у народов Азии) не была согласована с администрацией Екатеринбурга. Судом было вынесено решение освободить земельный участок путем выноса нестационарного объекта.

«Когда по указанному адресу прибыли судебные приставы Орджоникдзевского районного отдела города Екатеринбурга УФССП России по Свердловской области для совершения меры принудительного исполнения, им навстречу вышел владелец точки общепита, так и не решившийся на добровольное исполнение решения суда, но и не препятствовавший исполнительным действиям. Пока помещение готовили к демонтажу — отключали от электроэнергии и разбирали панели, хозяин закусочной с подмогой забрали готовую продукцию и материалы для приготовления», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что земельный участок был освобожден в кратчайшие сроки.

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