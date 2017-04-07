Более 4 млн рублей выделено для донских больниц
Более 4 млн рублей выделено из резервного фонда бюджета Ростовской области для районных больниц.
Более 4 млн рублей выделено из резервного фонда бюджета Ростовской области для районных больниц.
Согласно информации из официальных источников, около 2 млн рублей пойдет на приобретение аппарата ультразвукового исследования для центральной больницы Чертковского района, где аналогичное оборудование пришло в негодность.
Более 2,2 млн рублей планируется направить на ремонт ограждения центральной районной больницы Сальского района.
Ремонтные работы планируется завершить к осени 2017 года.