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10:26 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Более 4 млн рублей выделено для донских больниц

Более 4 млн рублей выделено из резервного фонда бюджета Ростовской области для районных больниц.

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации из официальных источников, около 2 млн рублей пойдет на приобретение аппарата ультразвукового исследования для центральной больницы Чертковского района, где аналогичное оборудование пришло в негодность.

Более 2,2 млн рублей планируется направить на ремонт ограждения центральной районной больницы Сальского района.

Ремонтные работы планируется завершить к осени 2017 года.

Комментарии
2
DAVITH ARMANI
Одно отмывание денег, гонка идет кто больше сварует из депутатов денег с государства
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DAVITH ARMANI
А на реконситуацию стадиона труд 5 миллиардов.люди вы чего скоро с таким здравоохранением не останется тех кто сможет бегать по стадиону.отрывают деньги да и только.о народе совсем не думают.вы лучше транспортный налог отмените на уровне ростовской области, ато скоро бензин 50 рублей будет стоить из-за ваших двойных акцизов, да и антимонопольная служба никчемно работает
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