В Казани готовят к сдаче один из проблемных домов компании «Свей»

В апреле будет сдан 18-этажный дом № 5 ЖК «Акварель», расположенный на пересечении улиц Адоратского и Четаева. По словам первого замруководителя исполкома Азата Нигматзянова, после долгой проверки заключение о соответствии выдал Госстройнадзор РТ.

«Не с теми сроками, как хотелось бы, сдаем дом № 5, один из проблемных домов “Свея”, — сказал Ильсур Метшин. — Госэкспертиза получена, это был самый сложный этап на пути к сдаче дома. Сейчас вопрос оформления документов».

Инвестором при строительстве дома выступил ПАО «Тимер банк», которому в доме № 5 принадлежит 185 квартир. По словам Ильсура Метшина, они будут проданы, а за вырученные деньги планируется направить на завершение строительства дома № 4 в этом комплексе и дома в 68-м квартале.

Пришедшие на встречу дольщики интересовались судьбой и других домов. Так, отвечая на вопрос о доме № 3, Ильсур Метшин сообщил, что проведены инженерно-геологические изыскания, которые теперь нужно оплатить. По словам Азата Нигматзянова, после этого можно будет проводить проектные работы и «выходить на экспертизу».

Говоря о доме № 6, мэр Казани отметил, что по-прежнему ожидается решение суда. Напомним, что 10 этажей этого дома «Свей» построил, нарушив ранее выданное разрешение. Разрешение на строительство жилого дома давалось на 9 этажей и 5 секций, но «Свей» построил 19 этажей и 6 секций. То, что дом не может эксплуатироваться и угрожает жизни и здоровью жильцов, подтвердили результаты назначенной судом экспертизы.

Ильсур Метшин пояснил, что в конце марта Арбитражный суд Поволжского округа отменил два предыдущих решения о признании этого дома самовольной постройкой. Сейчас дело вновь на рассмотрении в Арбитражном суде Татарстана.