В Казани готовят к сдаче один из проблемных домов компании «Свей»
Один из проблемных домов строительной компании «Свей» готовят к вводу в эксплуатацию, сообщает
Один из проблемных домов строительной компании «Свей» готовят к вводу в эксплуатацию, сообщает
В апреле будет сдан 18-этажный дом № 5 ЖК «Акварель», расположенный на пересечении улиц Адоратского и Четаева. По словам первого замруководителя исполкома Азата Нигматзянова, после долгой проверки заключение о соответствии выдал Госстройнадзор РТ.
«Не с теми сроками, как хотелось бы, сдаем дом № 5, один из проблемных домов “Свея”, — сказал Ильсур Метшин. — Госэкспертиза получена, это был самый сложный этап на пути к сдаче дома. Сейчас вопрос оформления документов».
Инвестором при строительстве дома выступил ПАО «Тимер банк», которому в доме № 5 принадлежит 185 квартир. По словам Ильсура Метшина, они будут проданы, а за вырученные деньги планируется направить на завершение строительства дома № 4 в этом комплексе и дома в 68-м квартале.
Пришедшие на встречу дольщики интересовались судьбой и других домов. Так, отвечая на вопрос о доме № 3, Ильсур Метшин сообщил, что проведены
Говоря о доме № 6, мэр Казани отметил, что
Ильсур Метшин пояснил, что в конце марта Арбитражный суд Поволжского округа отменил два предыдущих решения о признании этого дома самовольной постройкой. Сейчас дело вновь на рассмотрении в Арбитражном суде Татарстана.