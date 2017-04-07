К 9 Мая в Омске отремонтируют улицы, носящие имена Героев ВОВ

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в преддверии празднования 72-годовщины победы в Великой Отечественной войне дорожные службы проверят состояние улиц Центрального округа, носящих имена Героев. Всего это 15 объектов, среди которых улица Воронкова, Завертяева, Щербанева, Жукова, Иванишко, Бударина, Добровольского.

На протяжении апреля и мая, накануне празднования Дня Победы, специалисты обследуют техническое состояние проезжей части и при необходимости сделают ремонт и благоустройство. Кроме того, планируется привести в порядок подъездные дороги к мемориальным объектам. В том числе к памятникам маршалу Г. К. Жукову, генералу Д. М. Карбышеву, матери А. А. Ларионовой и бульвару Победы, добавили в мэрии.

Добавим, ни одна из названных улиц не вошла в списки ремонта на ближайшие два года, который будут финансироваться по программе «Безопасные и качественные дороги». Объекты, которые будут делать в 2017 году, можно посмотреть здесь, в 2018 — здесь.