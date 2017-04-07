Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех
СМИ: Глава Пентагона хочет ударить крылатыми ракетами по Сирии
Синоптики предупредили приближающихся о похолодании и снеге
Пять простых фокусов, которые удивят ребенка
В моду вошел шробинг: что это такое (фото)
Путин назвал главные угрозы России В их числе — оргпреступность, наркотрафик, коррупция и воздействие внешних сил
8 имен, которые почти одинаково звучат во всем мире
Названы неожиданные последствия приема антибиотиков в детстве
Выдачу бесплатной земли на Курилах приостановили
Власти Москвы не планируют сносить девятиэтажки
Депутат Рады: Россия готова отдать Крым Украине
1000 автобусов с призывниками едет на восток ДНР
В моду вошла седина, но необычная (фото)
Племянник Хиллари Клинтон прославился из-за внешности (фото)
Синди Кроуфорд удивила фанатов неидеальной фигурой - СМИ
СМИ: жена Николаева резко ответила своим критикам
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
5США нанесли ракетный удар по Сирии
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
09:17 (мск), источник: Om1.ru

К 9 Мая в Омске отремонтируют улицы, носящие имена Героев ВОВ

В течение месяца дороги будут обследовать и приведут в порядок при необходимости.

Источник: Om1.ru

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в преддверии празднования 72-годовщины победы в Великой Отечественной войне дорожные службы проверят состояние улиц Центрального округа, носящих имена Героев. Всего это 15 объектов, среди которых улица Воронкова, Завертяева, Щербанева, Жукова, Иванишко, Бударина, Добровольского.

На протяжении апреля и мая, накануне празднования Дня Победы, специалисты обследуют техническое состояние проезжей части и при необходимости сделают ремонт и благоустройство. Кроме того, планируется привести в порядок подъездные дороги к мемориальным объектам. В том числе к памятникам маршалу Г. К. Жукову, генералу Д. М. Карбышеву, матери А. А. Ларионовой и бульвару Победы, добавили в мэрии.

Добавим, ни одна из названных улиц не вошла в списки ремонта на ближайшие два года, который будут финансироваться по программе «Безопасные и качественные дороги». Объекты, которые будут делать в 2017 году, можно посмотреть здесь, в 2018 — здесь.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Омске конкуренты банкротят компанию «Стройподряд» Оркиша
США атаковали военную базу в Сирии ракетами Tomahawk
Песков рассказал о реакции Путина на удар США по Сирии
Киев отверг требование отменить санкции против российских банков
МИД России официально назвал Западный Иерусалим столицей Израиля
Полисы ОСАГО переведут из бумажного вида в электронный
РФ предложила ввести эмбарго против подконтрольных ИГ территорий
Актриса из «Секса в большом городе» стала послом доброй воли ООН
Спорт
Команда Тарханова — в финале Кубка России «Урал» переиграл на своем поле казанский «Рубин» и впервые в своей истории вышел в финал Кубка России
Авто
Skoda назвала российские цены на Kodiaq Сначала в Россию будут поставляться автомобили чешской сборки, в начале 2018 года в салоны поступят внедорожники локального производства
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
С огоньком: 20 главных рыжих актрис Триумф Эммы Стоун на «Оскаре 2017» не оставил никаких сомнений в том, что актрисы с рыжими волосами — на гребне волны. Вспоминаем самых успешных, востребованных и привлекательных из них
Недвижимость
Эксперты рассказали о дешевых дачах в Подмосковье
Выдачу бесплатной земли на Курилах приостановили
В России за год разорились более 3 тысяч застройщиков
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Названы неожиданные последствия приема антибиотиков в детстве Одно из последствий приема антибиотика в раннем возрасте – агрессивное поведение.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь