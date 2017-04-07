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10:48 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Большая сельхозярмарка пройдет в Ростове

Большая сельхозярмарка пройдет в донской столице 8 апреля.

По информации из официальных источников, ярмарочные торги пройдут с 7.00 до 15.00 на участке проспекта Кировского между улицами Малюгиной и Красноармейской.

Донские сельхозпроизводители предложат горожанам овощи, фрукты, крупы, мед, мясные и хлебобулочные изделия. Планируется, что цены на ярмарке будут ниже рыночных на 10−15%.

Для сельхозорганизаций, КФХ и предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Ростовской области участие в торгах будет бесплатным.

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