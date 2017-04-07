Большая сельхозярмарка пройдет в Ростове

По информации из официальных источников, ярмарочные торги пройдут с 7.00 до 15.00 на участке проспекта Кировского между улицами Малюгиной и Красноармейской.

Донские сельхозпроизводители предложат горожанам овощи, фрукты, крупы, мед, мясные и хлебобулочные изделия. Планируется, что цены на ярмарке будут ниже рыночных на 10−15%.

Для сельхозорганизаций, КФХ и предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Ростовской области участие в торгах будет бесплатным.