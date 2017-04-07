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09:50 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

«Сибмост» оштрафовали за просроченную сдачу четвертого моста в Красноярске

С компании требовали взыскать 138,3 тысяч рублей.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Арбитражный суд удовлетворил иск «Управления автомобильных дорог по Красноярскому краю» (КрУДор) о взыскании с компании «Сибмост» неустойки за просрочку исполнения обязательств по контракту на строительство четвертого моста через Енисей в Красноярске. Управление требовало взыскать неустойку в размере 138,3 тысяч рублей.

Также на сайте суда сообщается, что заседание по исковому заявлению АО «Сибмост» к ООО ГК «КРЭП» о взыскании 46,4 млн рублей «неосновательного обогащения» отложено до 25 апреля. Организация-ответчик по договору субподряда не выполнила работы по наружному освещению моста.

В 2015—2016 годах «Сибмост» оказался в затруднительном финансовом положении. По данным базы «СПАРК-Интерфакс», в 2016 году к компании были поданы иски на сумму 1,7 млрд рублей, в 2015 году — на 2 млрд рублей. До этого «Сибмост» неоднократно пытались обанкротить, но все попытки были безуспешными.

АО «Сибмост» занимается общестроительными работами по строительству мостов, тоннелей, над- и подземных автомобильных дорог, железных дорог с искусственными сооружениями, аэропортов, других сложных инженерных сооружений. Компания выполняет основной объем работ в 12 регионах России. Среди крупных объектов компании — третий автомобильный мост через Обь в Новосибирске и четвертый автомобильный мост через Енисей в Красноярске.

Согласно базе «СПАРК-Интерфакс», по данным Росстата, 100% АО «Сибмост» принадлежит самому АО «Сибмост»; по данным компании, 92,46% владеет член совета директоров компании Альберт Кошкин, 7,53% — его сын Владислав Кошкин.

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