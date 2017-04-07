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10:07 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Тепло Верхней Туры оплатят из резервного фонда области

На капремонт теплотрассы дали 3 миллиона.

Источник: УралИнформБюро

На ремонт теплотрассы в районе Лесной в Верхней Туре выделили 3,1 миллиона рублей из резервного фонда правительства Свердловской области. Соответствующее распоряжение отдал губернатор Евгений Куйвашев, сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информационной политики региона.

Благодаря капремонту сетей стабильным теплоснабжением будут обеспечены дома почти 150 жителей города. Накануне текущего отопительного сезона в муниципалитете была модернизирована старая котельная — на замену котлов ушло 5,5 миллиона рублей, выделенных инвестором.

Стоит напомнить, что проблемы с теплоснабжением Лесного в Верхней Туре начались с 2013 года, когда профильное государственное унитарное предприятие Минобороны РФ прекратило оказывать услуги жителям микрорайона. Тогда весь имущественный комплекс коммунального ГУПа, включая здание котельной и полукилометровую теплосеть, перешел в собственность муниципалитета. Изношенному оборудованию потребовалась модернизация.

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