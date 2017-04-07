В Новосибирской области подорожало дизельное топливо, об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата.

За неделю с 27 марта по 3 апреля стоимость бензина выросла на 0,1% или на 2 копейки.

Бензин марки АИ-80 не подорожал и в среднем стоит 29 рублей. Бензин марки АИ-92 не вырос в цене и в среднем стоит 34,25 рубля. АИ-95 не подорожал и стоит 38,06 рублей.

Средняя цена дизельного топлива составляет 37,47 рублей.

На наблюдаемых АЗС в г. Новосибирске бензин марки АИ-80 можно было приобрести по цене 29 рублей за литр, марки АИ-92 — от 34 до 34,65 рубля за литр, марки АИ-95 — от 37,90 до 38,70 рубля за литр. При проведении ценового контроля дизельного топлива выяснилось, что стоимость колеблется от 37 до 37,90 рубля за литр.

Напомним, ранее сотрудники Росстандарта выяснили, что каждый третий автомобилист хотя бы раз заправлялся некачественным топливом. При проведении контроля дизельного топлива и бензина выяснилось, что каждый третий литр топлива в регионе — фальсификат с запрещёнными примесями.

Эксперты выяснили, что 92-й бензин — фальсификат в одной сети из четырёх Новосибирской топливной компании. 95-й не соответствует нормам — три пробы из пяти — в списке нарушителей. При контроле дизельного топлива зимнего формата выяснилось, что пробы, взятые на восьми заправках, показали- в норме топливо только на одной из АЗС.