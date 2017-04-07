Крым готов начать экспорт сельхозпродукции во Вьетнам

Крымская правительственная делегация находится с официальным трехдневным визитом во Вьетнаме, в рамках которого уже прошла встреча с представителями бизнеса, туристической и банковской сферы.

«Мы поговорили по таким интересным для Крыма вопросам, как продажа сельскохозяйственной продукции во Вьетнам. Причем, речь идет не только о крымских винах, но и о поставках пшеницы, муки. Большой интерес проявляется к подсолнечному маслу, которое в Крыму мы планируем производить в значительном количестве с запуском в ближайшие месяцы новых мощностей по переработке подсолнечника и производства подсолнечного масла», — сказал Мурадов из Вьетнама по телефону РИА Новости.

Вице-премьер подчеркнул, что вьетнамский бизнес заинтересован в сотрудничестве с крымским регионом.

«Визит показывает не просто высокий интерес вьетнамцев к сотрудничеству с Крымом, но и очень хорошие перспективы сотрудничества по абсолютно конкретным направлениям», — подчеркнул Мурадов.

По его словам, особым элементом привлекательности является крымская свободная экономическая зона и федеральная целевая программа развития крымского региона до 2020 года, которая создает хорошие условия для ведения бизнеса в Крыму и предусматривает серьезную модернизацию инфраструктуры.