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10:58 (мск), источник: Ежедневник.by

Лукашенко сделал более доступным лизинг недвижимости для физлиц

Президентом 6 апреля 2017 года подписан Указ № 109, которым комплексно регулируются вопросы лизинга жилья для граждан.

Источник: Ежедневник.by

Как сообщила пресс-служба Нацбанка, документ вступит в силу через шесть месяцев после официального опубликования и будет способствовать более широкому применению гражданами лизинга для решения своих жилищных вопросов.

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Нормы Указа № 109 направлены прежде всего на обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, являющихся лизингополучателями по договорам лизинга жилых помещений, а также членов их семей, проживающих совместно с ними.

Так, несмотря на то, что в период действия договора лизинга квартира будет находиться в собственности лизинговой организации, Указом № 109 установлено, что граждане (лизингополучатели) будут оплачивать коммунальные платежи по тарифам, установленным для физических лиц (а не юридических лиц — лизингодателей, как это происходит в настоящий момент).

В целях снижения рисков увеличения финансовой нагрузки на граждан-лизингополучателей в период действия договора лизинга не допускается увеличение лизинговыми организациями лизинговых платежей по договору лизинга при увеличении рыночной стоимости жилых помещений, ставок аренды по аналогичным жилым помещениям, а также иных обстоятельствах, прямо не влияющих на увеличение инвестиционных расходов лизингодателя по договору лизинга.

Поскольку договоры лизинга жилья, как правило, носят долгосрочный характер, Указом № 109 урегулированы вопросы сохранения (по желанию членов семьи лизингополучателя) действия договора лизинга на прежних условиях в случае смерти лизингополучателя с признанием новым лизингополучателем одного из членов семьи.

Также законодательно регулируются финансовые аспекты при досрочном расторжении договоров лизинга жилья, в том числе по вине любой из сторон.

Указом № 109 защищаются права граждан-лизингополучателей при переходе права собственности на квартиру, в том числе при реорганизации юридического лица — лизингодателя, обращении взыскания на квартиру как предмет залога и иных случаях.

Для защиты интересов граждан при заключении и исполнении договоров лизинга жилья Указом № 109 вводятся дополнительные требования к финансовой устойчивости лизинговых организаций, претендующих на право заключения договоров лизинга жилья.

Предусмотренные Указом № 109 нормы дополняют преимущества лизинга, свойственные данному финансовому инструменту:

— гибкость в плане оценки платежеспособности лизингополучателя (может осуществляться с учетом совокупных доходов членов семьи лизингополучателя, которые будут проживать в жилом помещении, передаваемом в лизинг);.

— отсутствие необходимости предоставления лизингополучателем дополнительного обеспечения лизингодателю;.

— возможность согласования графика лизинговых платежей с учетом реальных возможностей конкретного лизингополучателя (может быть неравномерным с учетом планируемых денежных потоков лизингополучателя).

Принятие Указа № 109 создает необходимые правовые условия для повышения доступности жилья для граждан, которые не обладают достаточными средствами для приобретения квартир или домов в собственность за счет собственных средств.

Договоры лизинга жилья, заключенные до вступления в силу Указа № 109, подлежат приведению в соответствие с нормами Указа № 109. Это требование призвано распространить все вышеперечисленные полезные новации и защитные механизмы на ранее заключенные договоры лизинга.

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