Лукашенко сделал более доступным лизинг недвижимости для физлиц
Президентом 6 апреля 2017 года подписан Указ № 109, которым комплексно регулируются вопросы лизинга жилья для граждан.
Президентом 6 апреля 2017 года подписан Указ № 109, которым комплексно регулируются вопросы лизинга жилья для граждан.
Как сообщила
Нормы Указа № 109 направлены прежде всего на обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, являющихся лизингополучателями по договорам лизинга жилых помещений, а также членов их семей, проживающих совместно с ними.
Так, несмотря на то, что в период действия договора лизинга квартира будет находиться в собственности лизинговой организации, Указом № 109 установлено, что граждане (лизингополучатели) будут оплачивать коммунальные платежи по тарифам, установленным для физических лиц (а не юридических лиц — лизингодателей, как это происходит в настоящий момент).
В целях снижения рисков увеличения финансовой нагрузки на
Поскольку договоры лизинга жилья, как правило, носят долгосрочный характер, Указом № 109 урегулированы вопросы сохранения (по желанию членов семьи лизингополучателя) действия договора лизинга на прежних условиях в случае смерти лизингополучателя с признанием новым лизингополучателем одного из членов семьи.
Также законодательно регулируются финансовые аспекты при досрочном расторжении договоров лизинга жилья, в том числе по вине любой из сторон.
Указом № 109 защищаются права
Для защиты интересов граждан при заключении и исполнении договоров лизинга жилья Указом № 109 вводятся дополнительные требования к финансовой устойчивости лизинговых организаций, претендующих на право заключения договоров лизинга жилья.
Предусмотренные Указом № 109 нормы дополняют преимущества лизинга, свойственные данному финансовому инструменту:
— гибкость в плане оценки платежеспособности лизингополучателя (может осуществляться с учетом совокупных доходов членов семьи лизингополучателя, которые будут проживать в жилом помещении, передаваемом в лизинг);.
— отсутствие необходимости предоставления лизингополучателем дополнительного обеспечения лизингодателю;.
— возможность согласования графика лизинговых платежей с учетом реальных возможностей конкретного лизингополучателя (может быть неравномерным с учетом планируемых денежных потоков лизингополучателя).
Принятие Указа № 109 создает необходимые правовые условия для повышения доступности жилья для граждан, которые не обладают достаточными средствами для приобретения квартир или домов в собственность за счет собственных средств.
Договоры лизинга жилья, заключенные до вступления в силу Указа № 109, подлежат приведению в соответствие с нормами Указа № 109. Это требование призвано распространить все вышеперечисленные полезные новации и защитные механизмы на ранее заключенные договоры лизинга.