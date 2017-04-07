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10:48 (мск), источник: Вести Приморье

Моряки судна Believe в Приморье снова просят профсоюз помочь получить долг зарплате

Экипаж судна «Белив» (Believe) под флагом Сьерра-Леоне 7 апреля вновь обратился в профсоюз с просьбой помочь получить долг по зарплате за март и неделю апреля, который сейчас составляет около 20 тыс. долларов. Моряки заявляют, что если судовладелец не выплатит задолженность, они откажутся работать, и судно не выйдет в следующий рейс, сообщил сегодня ТАСС председатель Дальневосточной организации Российский профсоюз моряков (ДВО РПСМ) Николай Суханов.

«К нам поступило заявление от членов экипажа теплохода Believe, которые требуют выплаты полного расчета по зарплате. В настоящее время имеется задолженность по зарплате за март месяц и одну неделю апреля, около 15−20 тыс. долларов. Фактически моряки отказываются дальше работать на этом судне и требуют замену, так как потеряли доверие к судовладельцу после того, как им уже пришлось несколько месяцев ждать выплаты зарплаты. Они заявили, что, если судовладелец не выплатит зарплату, они откажутся работать и не выйдут в следующий рейс, а, если им пришлют замену и выплатят всю задолженность, члены экипажа готовы “списаться” с судна», — рассказал Суханов.

Подписи под заявлением, направленным в адрес профсоюза, поставили 12 членов экипажа судна, все работающие на нем моряки из Приморья. Глава ДВО РПСМ уточнил, что судно только что вернулось из рейса в Японию и сейчас стоит на погрузке в Приморье, в порту Пластун, после чего должно снова отправиться в Японию с грузом леса.

Ранее ТАСС сообщал, что в середине марта 15 моряков судна Believe, которое тогда стояло в порту Пластун, обратились в ДВО РПСМ с заявлением о долге по зарплате в размере более 3 млн рублей. Затем судно ушло в японский порт Майдзуру, где после вмешательства портового контроля, российского профсоюза моряков и координатора международной федерации транспортных рабочих экипаж получил 70 тыс. долларов долга по зарплате.

В ноябре 2015 года экипажу построенного в 2000 году судна Believe, которое тогда ходило под флагом Сент-Китса и Невиса, пришлось начать забастовку, чтобы получить задолженность по зарплате. Моряки отказались открывать грузовые люки и проводить разгрузку в порту Ульсан. Тогда к ситуации подключились Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ и Находкинская транспортная прокуратура.

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