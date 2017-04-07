Моряки судна Believe в Приморье снова просят профсоюз помочь получить долг зарплате
Экипаж судна «Белив» (Believe) под флагом
Экипаж судна «Белив» (Believe) под флагом
«К нам поступило заявление от членов экипажа теплохода Believe, которые требуют выплаты полного расчета по зарплате. В настоящее время имеется задолженность по зарплате за март месяц и одну неделю апреля, около 15−20 тыс. долларов. Фактически моряки отказываются дальше работать на этом судне и требуют замену, так как потеряли доверие к судовладельцу после того, как им уже пришлось несколько месяцев ждать выплаты зарплаты. Они заявили, что, если судовладелец не выплатит зарплату, они откажутся работать и не выйдут в следующий рейс, а, если им пришлют замену и выплатят всю задолженность, члены экипажа готовы “списаться” с судна», — рассказал Суханов.
Подписи под заявлением, направленным в адрес профсоюза, поставили 12 членов экипажа судна, все работающие на нем моряки из Приморья. Глава ДВО РПСМ уточнил, что судно только что вернулось из рейса в Японию и сейчас стоит на погрузке в Приморье, в порту Пластун, после чего должно снова отправиться в Японию с грузом леса.
Ранее ТАСС сообщал, что в середине марта 15 моряков судна Believe, которое тогда стояло в порту Пластун, обратились в ДВО РПСМ с заявлением о долге по зарплате в размере более 3 млн рублей. Затем судно ушло в японский порт Майдзуру, где после вмешательства портового контроля, российского профсоюза моряков и координатора международной федерации транспортных рабочих экипаж получил 70 тыс. долларов долга по зарплате.
В ноябре 2015 года экипажу построенного в 2000 году судна Believe, которое тогда ходило под флагом