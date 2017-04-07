Моряки судна Believe в Приморье снова просят профсоюз помочь получить долг зарплате

«К нам поступило заявление от членов экипажа теплохода Believe, которые требуют выплаты полного расчета по зарплате. В настоящее время имеется задолженность по зарплате за март месяц и одну неделю апреля, около 15−20 тыс. долларов. Фактически моряки отказываются дальше работать на этом судне и требуют замену, так как потеряли доверие к судовладельцу после того, как им уже пришлось несколько месяцев ждать выплаты зарплаты. Они заявили, что, если судовладелец не выплатит зарплату, они откажутся работать и не выйдут в следующий рейс, а, если им пришлют замену и выплатят всю задолженность, члены экипажа готовы “списаться” с судна», — рассказал Суханов.

Подписи под заявлением, направленным в адрес профсоюза, поставили 12 членов экипажа судна, все работающие на нем моряки из Приморья. Глава ДВО РПСМ уточнил, что судно только что вернулось из рейса в Японию и сейчас стоит на погрузке в Приморье, в порту Пластун, после чего должно снова отправиться в Японию с грузом леса.

Ранее ТАСС сообщал, что в середине марта 15 моряков судна Believe, которое тогда стояло в порту Пластун, обратились в ДВО РПСМ с заявлением о долге по зарплате в размере более 3 млн рублей. Затем судно ушло в японский порт Майдзуру, где после вмешательства портового контроля, российского профсоюза моряков и координатора международной федерации транспортных рабочих экипаж получил 70 тыс. долларов долга по зарплате.