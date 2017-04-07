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10:45 (мск), источник: AmurMedia.ru

Прозрел: автобус «Пять звезд» в Хабаровске решил проблему с небезопасной перевозкой

Накануне пассажиры застыдили перевозчика за разбитое лобовое стекло.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 7 апреля, AmurMedia.

Пассажирский автобус «Пять звезд», курсировавший по Хабаровску с разбитым лобовым стеклом, сегодня вышел на линию уже в обновленном виде: теперь обзору водителя в общественном транспорте ничего не мешает, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Напомним, накануне очевидцев смутила огромная трещина на лобовом стекле известного в городе перевозчика. Причем, по наблюдениям местных жителей, приметный автобус с разбитым лобовом стеклом на линии видели ни раз: сначала отличившийся водитель курсировал по маршруту № 40, потом «пересел» на 56-й. При этом огромная трещина на лобовом стекле оставалась неизменной.

Однако сегодня пассажиры смогли наконец вздохнуть с облегчением: лобовое стекло перевозчик поменял, теперь обзору водителя ничего не мешает.

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