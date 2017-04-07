Депутаты гордумы Краснодара одобрили выделение 300 млн рублей на срочное решение «мусорной» проблемы
Решение об этом на заседании городской Думы было принято единогласно.
Решение об этом на заседании городской Думы было принято единогласно.
О том, что в Краснодаре в последние дни возникла серьезная проблема с вывозом мусора, ранее сообщал «Югополис». Основные причины случившегося — отсутствие у ОАО «Мусороуборочная компания» договоров с потребителями и большая задолженность перед ней со стороны администрации города — около 900 миллионов рублей.
Администрация города уже начала предпринимать серьезные меры для решения проблемы. По инициативе мэра Краснодара Евгения Первышова на пятницу, 7 апреля, было запланировано внеочередное заседание городской Думы Краснодара, цель которого выделение средств на уборку бросового мусора. Оно проходит в эти минуты.
«Депутаты городской Думы Краснодара единогласно проголосовали за выделение дополнительных средств на благоустройство. Речь о содержании в санитарном порядке контейнерных площадок, проще говоря, уборка мусора, чтобы не было ситуации, как несколько дней назад. Всего 300 миллионов рублей», — сообщил в Facebook помощник главы города Владимир Вербицкий.
Как ранее сообщал «Югополис», Евгению Первышову удалось достичь договоренности с «Мусороуборочной компанией» об экстренных мерах по исправлению ситуации с вывозом мусора. В Краснодаре начали возвращать на места ранее убранные мусорные контейнеры. Уборка мусора в округах ведется в усиленном режиме, в ней задействованы 152 единицы спецтехники. Сотрудники департамента городского хозяйства и ТЭК контролируют ход работ.