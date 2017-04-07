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11:08 (мск), источник: Югополис

Депутаты гордумы Краснодара одобрили выделение 300 млн рублей на срочное решение «мусорной» проблемы

Решение об этом на заседании городской Думы было принято единогласно.

О том, что в Краснодаре в последние дни возникла серьезная проблема с вывозом мусора, ранее сообщал «Югополис». Основные причины случившегося — отсутствие у ОАО «Мусороуборочная компания» договоров с потребителями и большая задолженность перед ней со стороны администрации города — около 900 миллионов рублей.

Администрация города уже начала предпринимать серьезные меры для решения проблемы. По инициативе мэра Краснодара Евгения Первышова на пятницу, 7 апреля, было запланировано внеочередное заседание городской Думы Краснодара, цель которого выделение средств на уборку бросового мусора. Оно проходит в эти минуты.

«Депутаты городской Думы Краснодара единогласно проголосовали за выделение дополнительных средств на благоустройство. Речь о содержании в санитарном порядке контейнерных площадок, проще говоря, уборка мусора, чтобы не было ситуации, как несколько дней назад. Всего 300 миллионов рублей», — сообщил в Facebook помощник главы города Владимир Вербицкий.

Как ранее сообщал «Югополис», Евгению Первышову удалось достичь договоренности с «Мусороуборочной компанией» об экстренных мерах по исправлению ситуации с вывозом мусора. В Краснодаре начали возвращать на места ранее убранные мусорные контейнеры. Уборка мусора в округах ведется в усиленном режиме, в ней задействованы 152 единицы спецтехники. Сотрудники департамента городского хозяйства и ТЭК контролируют ход работ.

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