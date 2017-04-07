В Омске еще два дома признали аварийными
Постановлением администрации были признаны аварийными два многоквартирных дома в Омске: дом № 21 в переулке 3-м Лесозащитном и № 12 на улице Лесокомбинатская в микрорайоне Береговом.
Постановлением администрации были признаны аварийными два многоквартирных дома в Омске: дом № 21 в переулке 3-м Лесозащитном и № 12 на улице Лесокомбинатская в микрорайоне Береговом.
Решение было принято на основании заключения межведомственной комиссии по оценке жилищного фонда.
Данные дома теперь подлежат сносу, расселить из них жильцов предполагается до конца 2020 года.
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