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10:34 (мск), источник: СуперОмск

В Омске еще два дома признали аварийными

Постановлением администрации были признаны аварийными два многоквартирных дома в Омске: дом № 21 в переулке 3-м Лесозащитном и № 12 на улице Лесокомбинатская в микрорайоне Береговом.

Решение было принято на основании заключения межведомственной комиссии по оценке жилищного фонда.

Данные дома теперь подлежат сносу, расселить из них жильцов предполагается до конца 2020 года.

Отметим, как ранее сообщал вице-мэр Сергей Фролов, для сноса всех аварийных домов в Омске требуется порядка 30 млн рублей, а имеется на эти цели только 2,6 млн.

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