Данные о качестве водопроводной воды в Уфе стали доступны каждому

Информация по качеству водопроводной воды представлена за период с 30 марта по 5 апреля, сообщает пресс-служба администрации города.

В таблице указаны результаты эксплуатационного мониторинга питьевой водопроводной воды по содержанию фенола, нефтепродуктов, нитратов, а также показателям мутности, цветности и другим данным. Это позволит наглядно убедиться в соответствии питьевой воды центрального водоснабжения Уфы нормативному качеству.

Как сообщало агентство «Башинформ», в дни весеннего половодья планируется публиковать полные данные раз в неделю и ежедневно — промежуточные показатели качества воды.