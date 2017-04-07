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10:32 (мск), источник: ИА Башинформ

Данные о качестве водопроводной воды в Уфе стали доступны каждому

УФА, 7 апр 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Каждый уфимец может ознакомиться с данными о качестве питьевой водопроводной воды. Такая информация уже размещена на сайте предприятия «Уфаводоканал».

Источник: Reuters

Информация по качеству водопроводной воды представлена за период с 30 марта по 5 апреля, сообщает пресс-служба администрации города.

В таблице указаны результаты эксплуатационного мониторинга питьевой водопроводной воды по содержанию фенола, нефтепродуктов, нитратов, а также показателям мутности, цветности и другим данным. Это позволит наглядно убедиться в соответствии питьевой воды центрального водоснабжения Уфы нормативному качеству.

Как сообщало агентство «Башинформ», в дни весеннего половодья планируется публиковать полные данные раз в неделю и ежедневно — промежуточные показатели качества воды.

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