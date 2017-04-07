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10:57 (мск), источник: РИА Крым

Власти Симферополя требуют от подрядчика вернуть деньги за реконструкцию центра города

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр — РИА Новости (Крым). Власти Симферополя подали иски в суд с претензией на 26 миллионов рублей за некачественную реконструкцию центра крымской столицы, сообщил глава администрации города Геннадий Бахарев.

Источник: РИА "Новости"

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил «сделать образцовым» центр Симферополя и устранить все недочеты, допущенные при реконструкции.

Реконструкция центральных улиц города стоимостью 180 миллионов рублей началась в сентябре прошлого года. Подрядчик должен был сдать объект к Новому году, однако выполнил работу с множеством дефектов, что вызвало возмущение у горожан. Главным подрядчиком работ по реконструкции выступила строительная компания «Крым Девелопмент».

Бахарев подчеркнул, что сам проект реконструкций города не вызывает вопросов, претензии только к качеству.

«Сейчас нами поданы иски к подрядчику. Их несколько. Это штрафные санкции и основная претензия на сумму 26 миллионов рублей. Это возврат средств в связи с тем, что работы выполнены некачественно. Мы чувствуем, что мы правы. У нас есть экспертиза, которая подписана подрядчиком и Стройнадзором», — сказал Бахарев в эфире крымской радиостанции «Спутник в Крыму».

По его мнению, подрядчику проще устранить недочеты, чем ввязываться в судебное разбирательство.

«Они сняли свой строительный городок. Они решили, что все. Мы так не думаем и будем доказывать свою правоту в суде», — подчеркнул глава администрации.

По его мнению, подрядчику стоило публично признать свои ошибки, допущенные при реконструкции.

«Нужно было сказать, да мы виноваты, при чем тут Бахарев или город. Сделали неправильно, применили неправильную технологию, не учли погодные условия», — подчеркнул мэр города.

Комментариями компании «Крым Девелопмент» РИА Новости пока не располагает.

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