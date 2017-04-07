Долги по зарплате в регионе составляют 34 млн рублей

Основания часть долга приходится на пять предприятий банкротов. Об этом стало известно на оперативном совещании в региональном правительстве.

Также стало известно о долгах по страховым взносам у муниципальных областных учреждений. Врио заместителя председателя правительства Эдуард Батанов отметил, что наличие задолженности будет учитываться при предоставлении межбюджетных трансфертов.