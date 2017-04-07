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10:56 (мск), источник: Вести - Калининград

Долги по зарплате в регионе составляют 34 млн рублей

Долги по зарплате перед жителями Калининградской области снизились к 1 апреля до 34,1 млн рублей.

Основания часть долга приходится на пять предприятий банкротов. Об этом стало известно на оперативном совещании в региональном правительстве.

Также стало известно о долгах по страховым взносам у муниципальных областных учреждений. Врио заместителя председателя правительства Эдуард Батанов отметил, что наличие задолженности будет учитываться при предоставлении межбюджетных трансфертов.

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