Долги по зарплате в регионе составляют 34 млн рублей
Долги по зарплате перед жителями Калининградской области снизились к 1 апреля до 34,1 млн рублей.
Долги по зарплате перед жителями Калининградской области снизились к 1 апреля до 34,1 млн рублей.
Основания часть долга приходится на пять предприятий банкротов. Об этом стало известно на оперативном совещании в региональном правительстве.
Также стало известно о долгах по страховым взносам у муниципальных областных учреждений. Врио заместителя председателя правительства Эдуард Батанов отметил, что наличие задолженности будет учитываться при предоставлении межбюджетных трансфертов.