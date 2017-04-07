«Омскоблавтотранс» рискует потерять 180 региональных маршрутов

Ведомство требует аннулировать свидетельства об осуществлении регулярных перевозок, выданные предприятию. Всего в списке значится 180 маршрутов.

Как пояснили «СуперОмску» в пресс-службе минпрома, иск вызван претензиями антимонопольной службы. «Омскоблавтотранс» выиграл маршруты по итогам конкурса 1 июля 2016 года. Затем в УФАС поступила жалоба, которую признали обоснованной, результаты конкурса предписали аннулировать.

Минпром оспорил это предписание в арбитраже, но суд признал, что антимонопольщики действовали правомерно.

«Таким образом, министерство обратилось в суд о прекращении действия свидетельств об осуществлении перевозок, выданных АО “Омскоблавтотранс”. Как только решение суда вступит в силу, министерством будут выданы временные разрешения на осуществление перевозок пассажиров. На качестве обслуживания пассажиров изменения не отразятся», — констатировали в пресс-службе министерства.

Иск начнут рассматривать по существу 10 апреля. 9 марта прошло предварительное судебное заседание.