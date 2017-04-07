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10:57 (мск), источник: PROUFU.ru

В Кировском районе Уфы может появиться новый жилой квартал

В Администрации Кировского района прошли публичные слушания по вопросу планировки и межевания территории квартала.

Квартал включает в себя улицы Сун-Ят-Сена, Айскую, Большую Московскую, продолжение улицы Бехтерева.

По проекту взамен ветхого жилья на этой территории появятся дома в 9−25 этажей. Также выделено три зоны. Первая зона для многоэтажек, вторая рассчитана на многоуровневую механизированную автостоянку. На третьей будет расположен спорткомплекс и подземная автостоянка. Известно, что проектом планировки предусматривается размещение девяти жилых домов, где смогут проживать 2769 жителей.

Общая площадь проектируемого жилого фонда в квартале — 6, 4 га. Проект планировки и межевания был разработан ООО «Геореконпроект». Заказчик — ООО «Су — 1 ОАО «Госстрой».

В публичных слушаниях приняли участие 93 человека. Большинство выступивших высказались в поддержку проекта, озвучив при этом ряд предложений по его доработке.

Не позднее чем через пятнадцать дней протокол публичных слушаний и заключение о результатах будут размещены на официальном сайте городского Совета.

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