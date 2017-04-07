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13:28 (мск), источник: ИА Татар-информ

Министр промышленности РТ Альберт Каримов вошел в состав совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез»

(Казань, 7 апреля, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). На очередном собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» был избран новый состав совета директоров компании.

Из состава совета был выведен Начальник Корпоративного управления собственностью и инвестициями ОАО «ТАИФ» Дамир Сафиуллин. Его место занял министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов.

Таким образом, в состав совета директоров ПАО «Казаньоргиснтез» включены: генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Миннигулов, первый заместитель генерального директора АО «Связьинвестнефтехим» Сергей Алексеев, генеральный директор ООО «Газпром переработка» Марат Гараев, министр экономики РТ Артем Здунов, министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, исполнительный директор IPCO-TRADING S.A. Милич Желько, заместитель гендиректора ОАО «Таиф» Владимир Пресняков, управляющий партнер адвокатской конторы «Раппопорт и партнеры» Александр Раппопорт, заместитель гендиректора ОАО «Таиф» Руслан Шигабутдинов и представитель от государства помощник Президента РТ Ринат Сабиров.

По предложению Президента РТ председателем совета директоров был избран Руслан Шигабутдинов.

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