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11:47 (мск), источник: АиФ Казань

В РТ выявили пять случаев продажи поддельной молочной продукции

Пять случаев реализации фальсифицированной молочной продукции выявили в Татарстане с начала 2017 года, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по РТ.

Четыре случая реализации зафиксировали в торговой сети и один — при организации питания детей. Согласно маркировке производителями некачественной молочной продукции являются московское ООО «Белмолоко», пермское ООО «Юговский комбинат молочных продуктов», самарские ООО «Вега-Продукт» и ООО «Млечный путь».

По факту поставки некачественных продуктов возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Кроме того, в отношении нарушителей возбуждено дело об административном правонарушении.

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