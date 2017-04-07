В РТ выявили пять случаев продажи поддельной молочной продукции
Пять случаев реализации фальсифицированной молочной продукции выявили в Татарстане с начала 2017 года, сообщает
Пять случаев реализации фальсифицированной молочной продукции выявили в Татарстане с начала 2017 года, сообщает
Четыре случая реализации зафиксировали в торговой сети и один — при организации питания детей. Согласно маркировке производителями некачественной молочной продукции являются московское ООО «Белмолоко», пермское ООО «Юговский комбинат молочных продуктов», самарские ООО «Вега-Продукт» и ООО «Млечный путь».
По факту поставки некачественных продуктов возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Кроме того, в отношении нарушителей возбуждено дело об административном правонарушении.