В РТ выявили пять случаев продажи поддельной молочной продукции

Четыре случая реализации зафиксировали в торговой сети и один — при организации питания детей. Согласно маркировке производителями некачественной молочной продукции являются московское ООО «Белмолоко», пермское ООО «Юговский комбинат молочных продуктов», самарские ООО «Вега-Продукт» и ООО «Млечный путь».

По факту поставки некачественных продуктов возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Кроме того, в отношении нарушителей возбуждено дело об административном правонарушении.