Калининградская область получит 364 млн рублей в рамках проекта «Чистая страна»
Регион получит субсидию в 364 миллиона рублей от Министерства природных ресурсов и экологии РФ в рамках проект «Чистая Страна».
Регион получит субсидию в 364 миллиона рублей от Министерства природных ресурсов и экологии РФ в рамках проект «Чистая Страна».
Деньги пойдут на ликвидацию полигона ТБО в поселке им. Александра Космодемьянского и короотвала «Дарита». Об этом на оперативном совещании областного правительства заявил глава регионального минприроды Юрий Шитиков.
Также он отметил, что согласно мониторингу самыми грязными признаны пляжи Балтийска. Новое руководство района в лице Сергея Мельникова уже разработало планы по устранению замечаний.