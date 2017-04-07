Калининградская область получит 364 млн рублей в рамках проекта «Чистая страна»

Деньги пойдут на ликвидацию полигона ТБО в поселке им. Александра Космодемьянского и короотвала «Дарита». Об этом на оперативном совещании областного правительства заявил глава регионального минприроды Юрий Шитиков.

Также он отметил, что согласно мониторингу самыми грязными признаны пляжи Балтийска. Новое руководство района в лице Сергея Мельникова уже разработало планы по устранению замечаний.