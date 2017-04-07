За караванами. Три страны возрождают Великий чайный путь

Идея туристического маршрута, повторяющего Великий чайный путь, возникла несколько лет назад. Международным проектом активно занимаются власти трёх государств — России, Китая и Монголии. Конечная цель у всех весьма грандиозная: сделать чайное путешествие столь же легендарным, как и самый популярный международный маршрут по странам Азии — Великий шелковый путь.

Как известно, Китай долгое время считался единственным местом, где произрастает чай. Между тем с XVII века этот напиток стал уверенно завоевывать рынки Европы, а затем и России, становясь неотъемлемым элементом традиций аристократических домов. Но наладить его стабильные поставки из далёкой восточной страны было непросто: морской путь чересчур долог и опасен, сухопутный через Среднюю Азию — тоже. Альтернатива появилась, когда русские стали осваивать Сибирь и налаживать дипломатические контакты с Китаем. Караваны с чаем и прочими заморскими диковинками пошли из Поднебесной через Монголию, Троицкосавск (старое название Кяхты), Верхнеудинск (сейчас — Улан-Удэ), а далее — либо на запад через Иркутск и Канск, либо на восток через современный Забайкальский край на Аляску.

К Приангарью претензий нет

Идея возродить исторический маршрут, но уже не как торговый, а туристический, как говорится, попала в благодатную почву. Страны-участницы проекта взялись активно его развивать, но пока о всемирной популярности Великого чайного пути говорить очень рано — сегодня по нему преимущественно путешествуют граждане Китая и в значительной степени он ориентирован именно на них.

— Только в 2016 году поток выездного туризма из Китая в Россию увеличился на 40%, — говорит заместитель руководителя департамента по туризму автономного района КНР Внутренняя Монголия Чжен Цзянин. — Одновременно растут и требования китайских туристов к качеству туристического продукта.

И руководитель Агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина обещает это самое качество стабильно повышать, что предположительно приведёт к увеличению турпотока из Китая в ближайшие годы на 80%!

Впрочем, к Иркутской области особых претензий у «кураторов» межрегионального туристского проекта «Великий чайный путь» нет.

— У вас тут все хорошо с туризмом, — считает зампредседателя координационного совета по его реализации Александр Львов. — Практически — соцреализм в действии: борьба хорошего с очень хорошим.

К Республике Бурятия тоже серьезных вопросов не возникает, а вот к третьему российскому участнику маршрута — Забайкальскому краю — есть некоторые претензии. Руководство проектом недовольно тем, что регион недостаточно активно продвигает в Китае информацию о себе и своём участке Чайного пути. Если в северных районах КНР об этом регионе ещё имеют представление, то в южных туроператоры совершенно ничего не знают о Забайкалье.

«Возьмите нас»

Между тем к уже сформированной группе участников «Великого чайного пути» ярое желание присоединиться высказывает ещё один регион России — Красноярский край. Основания для этого есть — чайный путь из Поднебесной в своё время шёл и по их территории — через Канск и Енисейск.

— В прошлом году в нашем регионе побывали чуть больше тысячи китайских туристов, а ведь у нас отличная инфраструктура, много интересных мест для показа, например, Шушенское. — говорит министр культуры Красноярского края Елена Мироненко.

Участники проекта готовы принять в свою компанию новый субъект. Между тем встает вопрос о создании единого образа маршрута. Заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Сергей Корнеев считает, что продвигать маршрут надо не частями, расположенными в одной стране или регионе, а комплексно, целиком, и делится опытом создания туристического маршрута «Серебряное ожерелье России», который соединяет несколько регионов северо-запада страны. Единый бренд, единая символика, согласованное продвижение достопримечательностей, создание общей рекламной продукции, разработка сайта — всё это важные шаги для создания узнаваемого маршрута. И многих этих аспектов Великому чайному пути пока не хватает — в том числе и продвижения за пределы рынков стран-участниц. Кстати, для узнаваемости Чайного пути предложили установить в каждом городе маршрута тематические памятники.

— Мы собираемся восстановить около 15 почтовых пунктов, которые были вехами Великого чайного пути, и пустить между ними для туристов гужевой транспорт. Там такие памятники будут уместны, — поддержала идею вице-мэр Улан-Батора Шижирбаатар Анхмаа.

А пока дело до гужевого транспорта не дошло, популяризировать маршрут Великого чайного пути будут с помощью современных средств передвижения: в частности, в июле этого года стартует автопробег по Китаю, Монголии, Бурятии и Иркутской области.