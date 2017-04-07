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11:50 (мск), источник: РИАЦ

Новое производство появится в регионе в рамках инвестпроекта в АПК

В Николаевском районе Волгоградской области приступили к реконструкции помещений и модернизации производства на птицефабрике «Восток».

Источник: РИАЦ

Новейшее оборудование, отвечающее всем мировым стандартам, обеспечит рост производительности и объемов производства куриного яйца и существенно повысит рентабельность производства.

Как рассказал генеральный директор агрофирмы «Восток» Николай Струк, ведется модернизация сразу двух предприятий, входящих в структуру компании — в Среднеахтубинском и Николаевском районах.

В Среднеахтубинском районе на птицефабрике «Волжская» в 2016 году полностью модернизирован один из корпусов с увеличением вместимости до 70 тысяч голов. Кроме того был запущен репродуктор второго порядка на 27 тысяч голов. Этот проект имеет особое значение в плане импортозамещения. Здесь выращивают племенных кур-несушек, благодаря чему, предприятие перестало зависеть от поставок из-за рубежа.

В том же 2016 году новый корпус на 70 тысяч кур-несушек был запущен в эксплуатацию в г. Николаевске. В текущем году, будет сдан еще один такой корпус и корпус по выращиванию молодняка, также на 70 тысяч голов. В 2018 году будет реконструирован еще один корпус для взрослого поголовья.

— Завершение реконструкции обоих предприятий, входящих в структуру компании планируется до 2020 года. Увеличение объемов производства позволит обеспечить 70% потребности региона в курином яйце. Мы хотим модернизировать производство таким образом, чтобы максимально снизить необходимость ручного труда, — сообщил Николай Струк.

Добавим, что ЗАО «Восток» является предприятием полного цикла, то есть производит куриное мясо и яйцо, полностью обеспечивая себя кормами и племенным материалом. Кроме того, фирма содержит 320 голов дойных коров, производя до пяти тонн молока в сутки.

По словам заместителя председателя комитета сельского хозяйства Волгоградской области Леонида Сюльева, в целом в 2016 году производство яиц в регионе по сравнению с 2015 годом выросло почти на 5% и составило 798 миллионов штук.

Задачу обеспечить продовольственную безопасность региона и вернуть области статус федерального лидера сельского хозяйства губернатор Андрей Бочаров поставил с самого начала работы на посту руководителя области. Благодаря постоянной работе региона с федеральным центром, поддержке местных производителей и созданию условий для комплексного развития агропромышленного комплекса в регион возвращаются крупные инвесторы, способные при дальнейшей совместной работе обеспечить выполнение поставленной задачи.

— Комплексное развитие территорий является приоритетом долгосрочной стратегии Волгоградской области. Все принимаемые меры, в первую очередь, направлены на улучшение жизни людей вне зависимости от удаленности и размеров населенных пунктов, в которых они проживают, — подчеркнул зампред облкомсельхоза.

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