Стерлитамак попал в рейтинг городов с самыми маленькими зарплатами

Специалисты HeadHunter выяснили, в каких сферах выросли зарплаты, и где трудящиеся получают больше всего.

Стерлитамак засветился здесь с неприятной стороны: попал в топ-12 аутсайдеров. Средняя зарплата во втором по размеру городе Башкирии всего ничего — 16756 рублей. При этом за год она выросла, правда, ненамного — на 338 рублей.

Самые скромные зарплаты получают трудящиеся в Махачкале, Орске и Новочеркасске. А где крутятся большие деньги, догадаться несложно, это Москва, Питер и Владивосток.