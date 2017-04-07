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11:42 (мск), источник: Комсомольская правда

Стерлитамак попал в рейтинг городов с самыми маленькими зарплатами

Причем, ситуация там лучше, чем у других аутсайдеров.

Специалисты HeadHunter выяснили, в каких сферах выросли зарплаты, и где трудящиеся получают больше всего.

Стерлитамак засветился здесь с неприятной стороны: попал в топ-12 аутсайдеров. Средняя зарплата во втором по размеру городе Башкирии всего ничего — 16756 рублей. При этом за год она выросла, правда, ненамного — на 338 рублей.

Самые скромные зарплаты получают трудящиеся в Махачкале, Орске и Новочеркасске. А где крутятся большие деньги, догадаться несложно, это Москва, Питер и Владивосток.

Выросли доходы в сферах управления IT-продуктом, MySQL-администрирования, и у обычных рабочих на производстве стройматериалов. По-прежнему больше всех зарабатывают разработчики различных программ.

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