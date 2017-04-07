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11:46 (мск), источник: НТА-Приволжье

Около 164 млн. рублей будет выделено из федбюджета на строительство и реконструкцию в Нижнем Новгороде тренировочных площадок к ЧМ

Около 164 млн. рублей будет выделено из федбюджета на строительство и реконструкцию в Нижнем Новгороде тренировочных площадок к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

Как сообщает управлением Федерального казначейства по Нижегородской области, заключено соглашение между министерством спорта Российской Федерации и региональным правительством по межбюджетным трансфертам.

Согласно информации, по этому документу 24,4 млн. рублей из федерального бюджета поступят на счета министерства строительства Нижегородской области на условиях софинансирования из бюджета региона в размере 128 млн. рублей. Средства будут направлены на строительство и реконструкцию тренировочных площадок в местах размещения баз команд, участников чемпионата мира по футболу 2018 года.

Отмечается, что подобное соглашение было заключено в марте 2017 года. По нему планируется поступление из федерального бюджета 139,6 млн. рублей. При этом из регионального бюджета на строительство и реконструкцию тренировочных площадок и баз размещения футболистов по условиям софинансирования выделят 56,9 млн. рублей из областного бюджета и 100,3 млн. рублей из бюджета Нижнего Новгорода.

Напомним, три тренировочных площадки в Нижнем Новгороде включены в утвержденный FIFA перечень предматчевых тренировочных площадок ЧМ-2018.

Ранее сообщалось, что по состоянию на начало марта 2017 года строительство тренировочной площадки «Мещера» к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде не началось из-за отсутствия подтверждения лимита федбюджета.

Также сообщалось, что летом 2016 года стартовало строительство площадки на Карла Маркса. А работы по реконструкции стадиона «Локомотив» должны начаться в 2017 году.

Кроме того напомним, что региональная программа подготовки Нижегородской области к турниру утверждена первой среди всех регионов-организаторов и является одной из самых масштабных в стране. Помимо cтадиона «Нижний Новгород» в регионе уже работает новый аэропорт, идет строительство станции метро «Стрелка», планируется реконструкция проспекта Молодежный, строительство тренировочных баз, гостиниц. В Нижнем Новгороде пройдут 6 матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, в том числе ¼ финала.

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