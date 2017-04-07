В Симферополе 37 компаний не довозили мусор до Тургеневского полигона — МинЖКХ

Данный факт установлен в ходе служебного расследования, которое провело министерство жилищно-коммунального хозяйства РК, сообщил на встрече с главой Крыма Сергеем Аксеновым первый заместитель министра ЖКХ Крыма Михаил Селезнев.

«Мы сравнили анализ вывоза ТБО на полигон в Каменке с тем, какие компании вывозили туда, запросили информацию в Тургеневском полигоне. Пришли к выводу, что 37 компаний, которые занимались оказанием услуг по вывозу ТКО и КГМ, не доезжали до Тургеневского полигона», — цитирует Селезнева управление информации и пресс-службы главы РК.

В то же время Аксенов напомнил, что эти компании, имевшие лицензии, и в прошлом году возившие мусор на Каменский полигон, получали деньги от юридических лиц за оказание услуги. «С 1 января при наличии этих же лицензий, при условии, что они эти услуги оказывают, растворились, ни до одного полигона не доехали. Так, получается? Значит, это как раз те юридические лица, которые ссыпают мусор в лесополосах, заполняют баки, приезжают и просто высыпают неконтролируемое количество отходов, за что никому не платят. При этом не все физические лица заключили договоры на вывоз мусора», — пояснил Аксенов.

Для дальнейшего расследования он поручил Селезневу создать рабочую группу, в состав которой войдут представители прокуратуры РК.

Также глава Крыму поручил опросить всех предпринимателей, заключивших с этими компаниями договоры, как с 1 января вывозился мусор. «Также спросить у всех компаний, куда они дели эти твердые бытовые отходы, пусть покажут. Если они не появлялись ни на одном полигоне, куда это все делось? Соответственно, принять меры, а уже прокуратура будет делать вывод уголовного порядка в отношении должностных лиц. Как определить ущерб, думаю, мы с вами найдем», — сказал Аксенов.