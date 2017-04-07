Инвесторы построят в Крыму птицеводческий комплекс за 8,5 миллиарда рублей

В Крыму за счет инвесторов планируют построить крупный птицеводческий комплекс, стоимостью в 8,5 миллиарда рублей. Строить его планирует Черноморская агропромышленная компания. Комплекс собираются строить на северо-востоке полуострова.

Соглашение между инвесторами и правительством РК будет подписано на Ялтинском международном экономическом форуме, который пройдет с 20 по 22 апреля.

— Весной 2018 года инвестором запланирован запуск первой линии птицефабрики мощностью 25,5 тысячи тонн мяса бройлера в год, — сообщает пресс-служба Ялтинского экономического форума. — На следующем этапе планируется запуск второй линии аналогичной производственной мощности. В дальнейшем птицеводческий комплекс станет частью многопрофильного Черноморского мясного кластера, в рамках которого планируется наладить производство курятины, свинины, мяса крупного рогатого скота и мясопродуктов глубокой переработки.

Ожидается, что в работе кластера будут задействованы ориентировочно 1,3 тысячи жителей Республики Крым, преимущественно из Советского и Нижнегорского районов.

— Мы уже распланировали первую стадию проекта — это строительство птицеводческого комплекса в Советском районе Крыма, — сообщил директор по развитию Черноморской агропромышленной компании Эрнест Дошоян. — Планируемый ежегодный объем производства — 51 тысяча тонн мяса бройлера в убойном весе. Ввод в эксплуатацию будет осуществляться в два этапа. Но при этом перерабатывающие мощности, равно как и комбикормовое производство, мы делаем сразу с расчетом на полную мощность.

Собственные средства инвестора составят 30% от суммы ожидаемых инвестиций, остальные финансовые ресурсы инвестор планирует взять в кредит. Срок окупаемости проекта составит ориентировочно 10−11 лет.

Напомним, в Ялту на международный экономический форум приедут участники из 40 стран. Власти ожидают не меньше 150−250 иностранных гостей.