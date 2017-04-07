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12:08 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Кировском районе Волгограда ликвидировали стихийную свалку

10 кубометров мусора вывезено 6 апреля с улицы Майской в Кировском районе в рамках месячника по благоустройству.

С помощью спецтехники территория рядом с жилыми кварталами была очищена от скопления твердых бытовых отходов.

Стихийная свалка образовалась на пересечении ул. Майской и переулка Советский из-за недобросовестных жителей домов и проезжающих автомобилистов, предпочитающих выбрасывать мусор на обочину дороги.

Отметим, что с начала весны в районе убрано семь аналогичных стихийных свалок, с которых вывезено около 50 тонн бытового мусора.

Ближайший субботник состоится 8 апреля и пройдет во всех районах города. В Кировском районе в этот день планируется привести в порядок наиболее значимые места отдыха и зеленые зоны, в том числе сквер возле ДК им. Кирова.

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