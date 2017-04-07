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12:11 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге начали продавать билеты на европейские поезда

В Екатеринбурге начали продавать билеты на европейские поезда. АО «Федеральная пассажирская компания» (дочернее общество ОАО «РЖД») расширило сеть продажи билетов на поезда международного сообщения.

Помимо Екатеринбурга теперь билеты в вагоны европейских компаний-перевозчиков можно купить в пяти городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Ярославле и Нижнем Новгороде.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СвЖД, ранее такие проездные документы продавались только в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. С апреля этого года оформить билет на европейский поезд можно также в кассах дальнего следования уральского филиала ФПК на вокзале Екатеринбурга.

ФПК выступает билетным оператором ведущих европейских перевозчиков: Eurostar, Thalys, Deutsche Bahn, NTV, TGV, TGV Lyria, RENFE и других. Купить билеты можно не только на международные поезда, курсирующие в сообщении с Россией, но и между любыми станциями на территории зарубежных государств. В частности, речь идет о поездках по территории Франции, Германии, Испании, высокоскоростными поездами в Италии, а также межгосударственные поездки из Франции в Англию, Бельгию, Люксембург, Германию, Швейцарию, Италию, Испанию и Голландию. А из Германии можно отправиться в Данию, Австрию, Польшу, Чехию, Хорватию, Венгрию и другие страны.

Оформление билетов на европейские поезда начинается за три месяца, а в некоторых компаниях, например, Eurostar и Deutsche Bahn — за полгода. Кроме того, у большинства перевозчиков действует система динамического ценообразования. Поэтому чем раньше купить билет, тем он будет дешевле. Для детей, молодежи и лиц старше 60 лет действуют специальные тарифы.

Добавим, что в Екатеринбурге возможно оформление только электронных билетов.

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