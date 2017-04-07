В 2017 году омским пенсионерам выплатят почти 94 миллиарда

Омское отделение Пенсионного фонда России в 2017 году планирует направить жителям региона 102,5 миллиарда рублей. 93,8 из них будут направлены на выплату пенсий, на другие социальные выплаты — 4,3 миллиарда, 4,4 миллиарда перечислят владельцам материнских капиталов.

В пресс-службе ведомства напомнили о том, что в январе 2017 года все пенсионеры получили единовременную выплату размером 5 тысяч рублей. Деньги получили более чем 583,6 жителей Омской области, на выплаты потратили более 2,9 миллиардов рублей.

В феврале и апреле этого года были проиндексированы (на 5,4% и на 0,38%) страховые пенсии неработающих пенсионеров. С 1 апреля 2017 года пенсии, в том числе и социальные, были повышены на 1,5%.

В 2017, как и раньше, в России не будет пенсионеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума пенсионера (в Омской области это 8 217 рублей). Всем неработающим пенсионерам производится социальная доплата к пенсии этого уровня.