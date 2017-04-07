Ввод жилья в строй в Новосибирске упал на треть, об этом свидетельствуют данные пресс-центр мэрии.

В 1 квартале 2017 года введено в строй 159,767 тыс. кв. метров жилья. За аналогичный период прошлого года в городе ввели в строй 243,251 тыс. кв. метров жилья. Таким образом, падение показатели превысило 30%.

Активнее всего возводятся капитальные жилые дома в Кировском (3 дома, 54,613 тыс. кв. метров) и Ленинском (3 дома, 39,757 тыс. кв. метров) районах.

Большая часть введенных домов — многоэтажные (132,688 тыс. кв. метров, 2393 квартиры), на долю малоэтажного строительства приходится 699 кв. метров, 14 квартир.

На комплексных площадках городской застройки введено 4 дома (85,263 тыс. кв. метров). Что касается индивидуального жилищного строительства, за три месяца 2017 года введено 272 дома общей площадью 25,704 тыс. кв. метров.